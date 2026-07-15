تۇركيادا ولتىرىلگەن قازاقستاندىق: ءى ءى م اۋقىمدى وپەراتسيانىڭ جاي-جاپسارىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان، تۇركيا جانە گرۋزيانىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءۇش ەلدىڭ اۋماعىندا ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتىن توقتاتۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، ارنايى وپەراتسيا قازاقستان ىشكى ىستەر ءمينيسترى باستاعان دەلەگاتسيالاردىڭ گرۋزيا، تۇركيا جانە ازەربايجانعا جاساعان جۇمىس ساپارلارىنان كەيىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ كۇشەيۋى ناتيجەسىندە جۇزەگە اسقان.
وتكەن جىلى ىستامبۇلدا قازاقستان ازاماتى يسمايلوۆ تاپانشادان اتىلعان وقتان قازا تاپقان بولاتىن. ءۇش ەلدىڭ پوليتسياسىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە اتالعان قىلمىسقا قاتىسى بار ەكى ادام ۇستالىپ، تەرگەۋ بارىسىندا كىسى ءولتىرۋدى ۇيىمداستىرۋشى مەن تاپسىرىس بەرۋشى انىقتالدى. ولار ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ مۇشەلەرى جانە حالىقارالىق ىزدەۋدە بولعان.
- قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇركيا جانە گرۋزياداعى ارىپتەستەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل اياسىندا ءۇش مەملەكەتتىڭ اۋماعىندا ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستاۋ بويىنشا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزدى. الماتى قالاسىندا اتالعان قىلمىستىق قۇرىلىمنىڭ مۇشەلەرى ۇستالدى. ولارعا قارۋ قولدانۋ ارقىلى جاسالعان بىرنەشە شابۋىلعا قاتىسى بار دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر،-دەدى ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.
تەرگەۋ بارىسىندا الىنعان مالىمەتتەر قازاقستان اۋماعىندا وسى قىلمىستىق توپتىڭ جاساعان وزگە دە اۋىر قىلمىستارىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرگەن. اتاپ ايتقاندا، الماتىدا 2025-جىلعى تامىزدا قالا تۇرعىنىن ولتىرۋگە وقتالعان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ كيللەرلەرىنىڭ ءبىرى ۇستالىپ، ودان قىلمىس قۇرالى -تاپانشا تاركىلەندى. قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياقتالىپ، ماتەريالدار سوتقا جولدانعان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قىلمىستىق توپ دياسپورا وكىلدەرىنىڭ بيزنەسىنە ىقپال ەتۋ ماقساتىندا قىلمىستىق يدەولوگيا ەلەمەنتتەرىن پايدالانعان. سونىمەن قاتار گرۋزيا اۋماعىندا دا ترانسۇلتتىق قىلمىستىق قۇرىلىمدارمەن بايلانىسى بار جانە بىرنەشە اۋىر قىلمىسقا قاتىسى بار كۇدىكتىلەر ۇستالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بەلگىلى بولعان بارلىق قىلمىستىق فاكتىلەر بويىنشا دالەلدەمەلەردى جيناۋ جالعاسۋدا، قىلمىسقا قاتىسى بار وزگە دە كۇدىكتىلەر انىقتالۋدا. توپتىڭ ۇيىمداستىرۋشىسىن قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر،-دەدى قۋاندىق الپىس.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، ارنايى وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە شەتەلدەن باسقارىلعان قىلمىستىق ىقپال ەتۋ ارنالارىنىڭ جولى كەسىلىپ، ەلىمىزدە وزگە دە اۋىر قىلمىستاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك تۋعان.
ايتا كەتەيىك، تۇركيادا 18 جاستاعى قازاقستان ازاماتى قازا تاپقانى حابارلاندى.