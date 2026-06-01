تۇركيادا تۋريستىك اۆتوبۋس جول اپاتىنا ۇشىراپ، 8 ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ باتىسىندا تۋريستىك اۆتوبۋس جول اپاتىنا ۇشىراپ، 8 ادام مەرت بولىپ، تاعى 33 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، ىشىندە 38 جولاۋشى مەن ەكيپاجدىڭ ءۇش مۇشەسى بولعان اۆتوبۋس يزمير قالاسىنان انتاليا كۋرورتىنا باعىت العان. دەنيزلي پروۆينتسياسىنداعى دەنيزلي-ايدىن تاسجولىندا اۆتوبۋس جول قورشاۋىنا سوعىلىپ، ارتىنشا ورتەنىپ كەتكەن.
قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا جۇرگىزۋشى مەن توعىز ايلىق ءسابي بار. زارداپ شەككەندەر جاقىن ماڭداعى اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلدى.
ازىرگە اپاتتىڭ ناقتى سەبەبى انىقتالعان جوق.
بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەربولات يعالي جول-كولىك وقيعاسىنان قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق.