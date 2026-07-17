تۇركيادا ءتورت جىلدان بەرى حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى 2022-جىلدان بەرى حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن 30 جاستاعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىن تۇركيا رەسپۋبليكاسىندا ۇستادى.
- سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءى ءى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن بىرلەسكەن ءىس-شارالاردىڭ ناتيجەسىندە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ انتاليا قالاسىنداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ قولداۋىمەن 2022-جىلدان بەرى حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن 30 جاستاعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ۇستالدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
تەرگەۋ مالىمەتىنە قاراعاندا، كۇدىكتى 2021-جىلدىڭ تامىزى مەن قىركۇيەگى ارالىعىندا سىبايلاستارىمەن الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، ازاماتتاردىڭ سەنىمىنە كىرىپ، 6 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتىن الاياقتىق جولمەن يەمدەنگەن.
16-شىلدەدە كۇدىكتى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا دەپورتاتسيالاندى. ونى ەلگە قايتارۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ انتاليا قالاسىنداعى باس كونسۋلدىعى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كومەكتەستى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن ءتورت ادامدى ۇستادى. قىلمىستىق ىستەر ماتەريالدارىنا سايكەس، ولاردىڭ ارەكەتتەرىنەن كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 568 ميلليون تەڭگە بولدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇ ب ت- عا دايىندايمىن دەپ الداعان كۇدىكتى البانيادان قازاقستانعا جەتكىزىلگەنىن حابارلاعانبىز.