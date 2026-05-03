تۇركيادا ءساۋىر ايىندا ەكسپورت كولەمى 25,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنداعى جاعداي بويىنشا تۇركيا ەكسپورتىنىڭ سوڭعى 12-ايداعى كولەمى 275,8 ميلليارد دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بيىل ءساۋىر ايىندا تۇركيا ەكسپورتى 2025-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 22,3 پايىزعا ءوسىپ، 25,4 ميلليارد دوللار بولدى. بۇل تۋرالى ءساۋىر ايىنداعى سىرتقى ساۋدا دەرەكتەرىنە تۇسىنىكتەمە بەرگەن تۇركيانىڭ ساۋدا ءمينيسترى ءومىر بولات مالىمدەدى.
- ءساۋىر ايىندا ەكسپورت وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 22,3 پايىزعا ءوسىپ، 25,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل - ءساۋىر ايى ءۇشىن ەڭ جوعارى كورسەتكىش جانە ايلىق ەكسپورت كولەمى بويىنشا تاريحتاعى ەكىنشى ناتيجە، - دەدى مينيستر.
سونداي-اق ءومىر بولات 2026-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنداعى جاعداي بويىنشا سوڭعى 12 ايداعى ەكسپورت كولەمى 275,8 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، جاڭا ەكسپورتتىق رەكورد ورناتقانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان 2026-2035-جىلدار ارالىعىن «وتباسى جانە دەموگرافيا ونجىلدىعى» دەپ جاريالاعانىن مالىمدەدى.