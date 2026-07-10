تۇركيادا 18 جاستاعى قازاقستان ازاماتى قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - انتالياداعى قوناقۇيلەردىڭ بىرىندە انيماتور بولىپ جۇمىس ىستەگەن قىز 15-ماۋسىم كۇنى جول اپاتى سالدارىنان قايتىس بولعان. بۇل جونىندە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ انتالياداعى باس كونسۋلدىعى قۇجاتتاردى دايىنداۋ، تۇرىك ورگاندارىمەن بىرلەسىپ قىزدىڭ دەنەسىن ەلگە قايتارۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارىزدى بارلىق قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەكتى كورسەتتى،- دەلىنگەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
مارقۇمنىڭ دەنەسى قازاقستانعا 17-ماۋسىمدا جەتكىزىلگەن. رەپاترياتسيا جۇمىس بەرۋشىنىڭ جانە سەرىكتەس ۇيىمداردىڭ قارجىلاي قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
- بۇل ماسەلە باس كونسۋلدىقتىڭ باقىلاۋىندا. ق ر ديپلوماتتارى بۇل ماسەلە بويىنشا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرىپ جاتىر، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيادا تۋريستىك اۆتوبۋس اپاتقا ۇشىراپ، سەگىز ادام قازا تاپقانىن جازعانبىز.