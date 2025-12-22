تۇركيا ۇزىندىعى 300 مەتر بولاتىن اۆياتاسىمالداعىشتى جيناي باستادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا ۇزىندىعى 300 مەتر بولاتىن اۆياتاسىمالداعىشتى جيناي باستادى، - دەپ حابارلايدى «انادولى» اگەنتتىگى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جونىندە تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان ىستامبۇل اسكەري-تەڭىز كەمە جاساۋ زاۋىتى قولباسشىلىعى اۋماعىندا وتكەن تەڭىز پلاتفورمالارىن پايدالانۋعا بەرۋ، تۋ كوتەرۋ جانە مەتالدى العاش كەسۋ راسىمىندە مالىمدەگەن.
«قورعانىس ونەركاسىبى سالاسىندا جۇزەگە اسىرىپ جاتقان ءار جوبادا تەك ءونىم ازىرلەۋدى ەمەس، بۇكىل ەكوجۇيەنى جانە وندىرىستىك قۋاتتى دامىتۋدى دا كوزدەيمىز»، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرلىقتا تەجەۋشى كۇش بولۋ ءۇشىن اۋەدە مىقتى بولىپ، تەڭىزدە ءتيىمدى ارەكەت ەتۋ قاجەت.
مەملەكەت باسشىسى تۇركيا بارلىق ۇدەرىستى - زەرتتەۋ مەن ازىرلەمەدەن باستاپ جوبالاۋعا، باعدارلامالىق قامتۋدان وندىرىسكە دەيىن - ءوزىنىڭ ۇلتتىق رەسۋرستارىن پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىراتىنىن ايتتى.
«قازىر قورعانىس ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋ كولەمى بويىنشا الەمدە 11-ورىندامىز. كەيىنگى 11 ايدا قورعانىس جانە اەروعارىش ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 30 پايىزعا ءوسىپ، 7 ميلليارد 445 ميلليون دوللارعا جەتتى»، - دەدى ەردوعان دەرەك كەلتىرىپ.
سونداي-اق، ول تۇركيا اسكەري كەمەلەردى ءوز بەتىنشە ازىرلەپ، سۋعا تۇسىرەتىن الەمدەگى 10 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىز ۇزىندىعى 300 مەتر بولاتىن اۆياتاسىمالداعىشتى جيناي باستادىق. ول TCG Anadolu-دىڭ (الەمدەگى سوققى بەرەتىن ۇشقىشسىز اپپاراتتارعا ارنالعان العاشقى اۆياتاسىمالداعىش – ە س ك.) «اعاسى» بولادى»، - دەدى پرەزيدەنت.
تۇركيا باسشىسى ەل قۇرلىقتا، تەڭىزدە، اۋەدە جانە كيبەركەڭىستىكتە تەجەۋشى قۋاتتى كۇشەيتەتىن جوبالاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىراتىنىن دا ايتتى.
ەسكە سالايىق، 2023-جىلى تۇركيا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى قۇرامىنا امبەباپ دەسانتتىق اۆياتاسىمالداعىش TCG Anadolu كەمەسىن ەنگىزگەن. كونفيگۋراتسياسى بويىنشا ول «جەڭىل اۆياتاسىمالداعىش» ساناتىنا جاتادى. TCG Anadolu «بايراكتار» تۇقىمداسىنا جاتاتىن سوققى بەرەتىن ۇشقىشسىز اپپاراتتارمەن جابدىقتالعان الەمدەگى العاشقى كەمە رەتىندە اتالادى.