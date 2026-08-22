تۇركيا نەتانياحۋعا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋعا قاتىستى گەنوتسيد ءىسى بويىنشا ينتەرپولدان «قىزىل حابارلاما» شىعارۋدى سۇرادى. بۇل تۋرالى انكاراداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
تۇركيانىڭ ادىلەت ءمينيسترى اكين گيۋرلەك ۆەدومستۆو ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە نەتانياحۋ مەن يزرايل اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى، يزرايلدىك اسكەري قايراتكەر افەك موسكوۆيچتى حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاۋ تۋرالى ءوتىنىش جولداعانىن مالىمدەدى. بۇل ءوتىنىش 2026-جىلعى 14-شىلدەدە ستامبۇلدىڭ 11-اۋىر قىلمىستار جونىندەگى سوتى شىعارعان قاماۋعا الۋ وردەرلەرىنە نەگىزدەلگەن.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2026/108-ءىسى بويىنشا بارلىعى 35 ادام ايىپتالۋشى رەتىندە ءوتىپ جاتىر. ولارعا گازاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ ءۇشىن جولعا شىققان «عالامدىق سۋمۋد فلوتيلياسىنىڭ» بەلسەندىلەرىنە جاسالعان شابۋىلعا بايلانىستى قىلمىستىق قۋدالاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
گيۋرلەكتىڭ مالىمدەۋىنشە، نەتانياحۋ مەن موسكوۆيچكە ادامزاتقا قارسى قىلمىستار، گەنوتسيد، زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، دەنساۋلىققا قاساقانا زيان كەلتىرۋ، ازاپتاۋ، مۇلىكتى ءبۇلدىرۋ، توناۋ جانە كولىك قۇرالدارىن باسىپ الۋ سياقتى ءبىرقاتار قىلمىس بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ءتيىستى سۇراۋعا قاتىستى قۇجاتتار تۇركيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە جولداندى. گيۋرلەك انكارا گازا سەكتورىندا قىلمىس جاسادى دەپ ەسەپتەلەتىن تۇلعالاردى جاۋاپقا تارتۋ ءۇشىن ۇلتتىق جانە حالىقارالىق قۇقىقتىڭ بارلىق مۇمكىندىگىن پايدالانۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن يزرايلدىڭ تۇركيا شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان سيرياداعى اەرودرومعا سوققى جاساۋى ايماقتاعى شيەلەنىستى كۇشەيتكەنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
ارتىنشا سيريا يزرايلدىڭ يدليبتەگى اسكەري اۋەجايعا جاساعان شابۋىلىن ايىپتادى.