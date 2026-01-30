تۇركيا پسيحوتروپتىق پرەپاراتتاردى تۇتىنۋدان رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا انتيدەپرەسسانتتاردى تۇتىنۋ بويىنشا تاريحي جوعارى كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەلگىلى بولعانداي، بۇل مەديتسينالىق كومەكتى كەڭەيتۋ تۋرالى ەمەس، الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتتىڭ داعدارىسى.
Birgun.net باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇركيادا انتيدەپرەسسانتتاردى تۇتىنۋ 2025 -جىلى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، 71,5 ميلليون پاكەت ءدارى-دارمەك ساتىلىپ، بۇل 2016 -جىلمەن سالىستىرعاندا %60 كوپ ەكەنى انىقتالدى. تەك سوڭعى جىلدىڭ وزىندە ساتۋ كولەمى شامامەن 6 ميلليون پاكەتكە ارتىپ، بۇل سەكتورداعى مەملەكەتتىك شىعىندار 6,48 ميلليارد ليراعا جەتتى.
تۇرىك ب ا ق-تارى سوتسيولوگيالىق دەرەكتەر ماسەلەنىڭ اۋقىمدىلىعىن راستايدى دەپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا ەل ازاماتتارىنىڭ ۇشتەن بىرىنە جۋىعى عانا ەڭ تومەنگى قارىزدى تولەۋگە قابىلەتتى، ال 9 پايىزى نەسيەلەرىن وتەي المايدى. ومىرگە قاناعاتتانۋدىڭ ورتاشا دەڭگەيى 10 نان 4,5 بولىپ باعالانادى، ال بولاشاققا دەگەن ءۇمىت 4,2 نى كورسەتەدى. رەسپوندەنتتەردىڭ شامامەن %15 پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنىڭ ناشارلىعىن تىكەلەي حابارلادى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جۇيەلى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق شەشىمدەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى جاعدايىندا ءدارى-دارمەكتەر ۋاقىتشا كومپەنساتور ءرولىن ويناپ، وقشاۋلانعان مەديتسينالىق جاعدايلاردى ەمەس، قوعامدىق ءال-اۋقاتتىڭ تەرەڭ داعدارىسىن كورسەتەدى.
وسىعان دەيىن تۇركيا مەديتسينالىق كاننابيستى ماقۇلداعانى تۋرالى جازدىق. ءتيىستى زاڭ پارلامەنت تاراپىنان قابىلداندى جانە قوعامدا كەڭىنەن رەزونانس تۋدىردى.