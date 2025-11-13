تۇركيا گرۋزياداعى ۇشاق اپاتىنان كەيىن C-130 رەيسىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان-گرۋزيا شەكاراسىندا اپاتقا ۇشىراعان C-130 اسكەري ۇشاعىندا بولعان بارلىق اسكەري قىزمەتشىنىڭ ءمايىتى تابىلدى، دەپ حابارلايدى انادولى اگەنتتىگى.
تۇركيا ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اپاتقا ۇشىراعان ۇشاقتىڭ بورت جازبا قۇرىلعىلارى (FDR) جانە CVDR، ياعني «قارا جاشىكتى» تالداۋ ءۇشىن تۇركياعا جەتكىزىلگەنىن جانە قازىرگى ۋاقىتتا انكارادا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- 12-قاراشادان باستاپ ساقتىق شاراسى رەتىندە C-130 رەيستەرى توقتاتىلدى. ەگجەي-تەگجەيلى تەحنيكالىق تەكسەرۋلەردەن كەيىن بەكىتىلگەن ۇشاقتاردىڭ رەيستەرى قايتا باستالادى، - دەپ مالىمدەدى قورعانىس مينيسترلىگى.
تۇركيا مينيسترلىگى سونىمەن قاتار رەسمي مالىمدەمە جاسالماي تۇرىپ، قايتىس بولعان اسكەري قىزمەتشىلەر تۋرالى جەكە اقپارات تاراتقان اككاۋنتتار انىقتالعانىن حابارلادى.
- بۇل ادامدارعا قارسى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قورعانىس مينيسترلىگى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 11-قاراشادا تۇرىكتىڭ C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعى گياندجا اۋەجايىنان ۇشىپ شىعىپ، گرۋزيانىڭ سيگناگي مۋنيتسيپاليتەتىندە اپاتقا ۇشىرادى. C-130 گرۋزيا اۋماعىنا كىرگەننەن كەيىن بىرنەشە مينۋتتان سوڭ، ازەربايجانمەن شەكارادان 5 ك م قاشىقتىقتا راداردان جوعالىپ كەتتى.
تۇركيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى كەيىنىرەك گرۋزياداعى ۇشاق اپاتىندا 20 اسكەري قىزمەتكەردىڭ قازا تاپقانىن راستادى.
سونداي-اق ازەربايجان، تۇركيا جانە گرۋزيا C-130 اپاتىن تەرگەۋ ءۇشىن كۇش بىرىكتىرىپ جاتقانى حابارلاندى.