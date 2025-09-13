ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:32, 13 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تۇركيا ەۋروپالىق وداقتىڭ قايتا قارۋلانۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋعا دايىن

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا ەۋروپالىق وداقتىڭ قارجىلاندىرۋ قورلارى اياسىنداعى باعدارلامالارعا قاتىسۋ ءۇشىن رەسمي ءوتىنىش بەردى. بۇل قوردىڭ قاراجاتى قارۋ-جاراقتى بىرلەسىپ ساتىپ الۋعا باعىتتالۋى ءتيىس، دەپ جازدى ازەرتادج.

    Түркия ЕО-ның қайта қарулану бағдарламаларына қатысуға дайын
    فوتو: ازەرتادج

    بۇل تۋرالى ازەرتادج STAR گازەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاعان. گازەت جاڭا ە و قورىنىڭ كولەمى 150 ميلليارد ەۋروعا باعالاناتىنىن ەسكە سالادى.

    اتاپ ايتقاندا، زىمىرانداردى، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن (دروندار)، وق-دارىلەردى، قۇرلىقتاعى اسكەرگە ارنالعان جابدىقتاردى، سونداي-اق ماڭىزدى ينفراقۇرىلىم ەلەمەنتتەرىن قورعاۋ قۇرالدارىن ساتىپ الۋ ماسەلەسى قاراستىرىلماق.

    باسىلىم اتاپ وتكەندەي، تۇركيامەن قاتار وڭتۇستىك كورەيا دا ە و-نىڭ بۇل قارجىلىق باعدارلامالارىنا قاتىسۋعا نيەتتى.

    ەكى ەلدىڭ وتىنىشتەرى قازىر ەۋروكوميسسيانىڭ قاراۋىندا، ول ە و كەڭەسىنە ۇسىنىستار دايىندايدى.

    باسىلىم اتاپ وتەدى: تۇركيانىڭ گرەكيا جانە گرەك كيپرىمەن قارىم-قاتىناسىنداعى شيەلەنىستى جاعدايعا بايلانىستى، شەشىمنىڭ سەۋلدىڭ پايداسىنا قابىلدانۋى اناعۇرلىم ىقتيمال بولىپ كورىنەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ورتالىق بانكى پايىزدىق مولشەرلەمەنى 40,5 پايىزعا دەيىن تومەندەتكەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار