تۇركيا ەۋروپالىق وداقتىڭ قايتا قارۋلانۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - تۇركيا ەۋروپالىق وداقتىڭ قارجىلاندىرۋ قورلارى اياسىنداعى باعدارلامالارعا قاتىسۋ ءۇشىن رەسمي ءوتىنىش بەردى. بۇل قوردىڭ قاراجاتى قارۋ-جاراقتى بىرلەسىپ ساتىپ الۋعا باعىتتالۋى ءتيىس، دەپ جازدى ازەرتادج.
بۇل تۋرالى ازەرتادج STAR گازەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاعان. گازەت جاڭا ە و قورىنىڭ كولەمى 150 ميلليارد ەۋروعا باعالاناتىنىن ەسكە سالادى.
اتاپ ايتقاندا، زىمىرانداردى، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن (دروندار)، وق-دارىلەردى، قۇرلىقتاعى اسكەرگە ارنالعان جابدىقتاردى، سونداي-اق ماڭىزدى ينفراقۇرىلىم ەلەمەنتتەرىن قورعاۋ قۇرالدارىن ساتىپ الۋ ماسەلەسى قاراستىرىلماق.
باسىلىم اتاپ وتكەندەي، تۇركيامەن قاتار وڭتۇستىك كورەيا دا ە و-نىڭ بۇل قارجىلىق باعدارلامالارىنا قاتىسۋعا نيەتتى.
ەكى ەلدىڭ وتىنىشتەرى قازىر ەۋروكوميسسيانىڭ قاراۋىندا، ول ە و كەڭەسىنە ۇسىنىستار دايىندايدى.
باسىلىم اتاپ وتەدى: تۇركيانىڭ گرەكيا جانە گرەك كيپرىمەن قارىم-قاتىناسىنداعى شيەلەنىستى جاعدايعا بايلانىستى، شەشىمنىڭ سەۋلدىڭ پايداسىنا قابىلدانۋى اناعۇرلىم ىقتيمال بولىپ كورىنەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ورتالىق بانكى پايىزدىق مولشەرلەمەنى 40,5 پايىزعا دەيىن تومەندەتكەنىن جازعان ەدىك.