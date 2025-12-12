تۇركيا قوناقۇيگە ورنالاستىرۋدىڭ جاڭا ەرەجەسىن ەنگىزدى: تۋريستەر نە ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا قوناقۇيگە تىركەلۋ پروتسەسىنە قويىلاتىن جاڭا تالاپتار رەسمي تۇردە 11-جەلتوقساندا كۇشىنە ەندى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيانىڭ جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ كەڭەسى (KVKK) ادەتتەگى تىركەلۋ ءتارتىبىن ايتارلىقتاي وزگەرتەتىن شەشىم شىعاردى: قوناقۇيلەرگە ەندى تۋريستەردىڭ ءتولقۇجاتتارىن سۋرەتكە تۇسىرۋگە، سكانەرلەۋگە نەمەسە باسقاشا كوشىرۋگە تىيىم سالىنادى.
بۇل وزگەرىس دەرەكتەردى قورعاۋ جانە تۇركيانىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمىنا سەنىمدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
جاڭا ەرەجەلەر نە ءۇشىن ەنگىزىلدى؟
نەگىزگى سەبەپ - جەكە دەرەكتەردى قورعاۋدى كۇشەيتۋ. بۇرىن ءتولقۇجات كوشىرمەلەرى كوبىنە ءتيىستى باقىلاۋسىز، كەيدە جىلدار بويى ساقتالاتىن. بۇل تۋريستەر تۋرالى اقپاراتتىڭ تارالۋى جانە دۇرىس پايدالانىلماۋ قاۋپىن تۋدىردى. جاڭا ءتارتىپ ءتولقۇجات كوشىرمەلەرىن ساقتاۋ تاجىريبەسىن رەسمي تۇردە زاڭسىز دەپ تانىدى.
قوناق ۇيلەر ەندى قۇجاتتاردى كوشىرۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنەن باس تارتۋعا مىندەتتى. قولدانىستاعى كەز كەلگەن مۇراعات مىندەتتى تۇردە جويىلۋى ءتيىس.
تىركەلۋ ەندى قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
جاڭارتىلعان ساياساتقا سايكەس:
قوناق ءۇي قىزمەتكەرلەرى ءتۇپنۇسقا قۇجات - ءتولقۇجات نەمەسە جەكە كۋالىكتى تەك ۆيزۋالدى تەكسەرەدى؛
قاجەتتى اقپارات - اتى، تەگى، قۇجات ءنومىرى، تۇرۋ كۇندەرى e-Devlet مەملەكەتتىك پورتالىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن تۇركيا ءى ءى م YAZOK جۇيەسىنە تىكەلەي ەنگىزىلەدى؛
فوتوسۋرەتتەر، سكانەرلەنگەن نەمەسە قاعاز كوشىرمەلەرىن جاساۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى.
وسىلايشا، تۋريستەردىڭ دەرەكتەرى بىردەن مەملەكەتتىك جۇيەگە ءتۇسىپ، وندا ولار بەلگىلەنگەن قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا سايكەس ساقتالادى.
قوناق ءۇي قۇجاتتىڭ كوشىرمەسىن سۇراعان جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەك؟
ەگەر قوناق ءۇي قوناقتان ءتولقۇجاتىن «تىگۋ»، «سكانەرلەۋ» نەمەسە «فوتوعا ءتۇسىرۋدى» ۇسىنسا، ولار Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards-تىڭ 2025-جىلدىڭ 9-جەلتوقسانىنان باستاپ كۇشىنە ەنگەن ەرەجەلەرىنە سىلتەپ باس تارتا الادى. بۇل ۇسىنىس شەتەلدىك قوناقتارعا دا، جەرگىلىكتى ازاماتتارعا دا قاتىستى.
بۇعان دەيىن قوناقۇيلەرگە «جۇلدىز» بەرۋ جۇيەسى جاڭارتىلاتىنىن جازعان ەدىك.