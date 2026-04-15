تۇركيا ەلىمىزدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنا 400 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا قۇيعان
استانا. KAZINFORM - تۇركيالىق كومپانيالار قازاقستاننىڭ بىرنەشە قالاسىندا ءوندىرىس ورىندارىن سالىپ جاتىر. بۇل جونىندە ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرمەك كەنجەحان ۇلى مالىمدەدى.
- سوڭعى جىلدارى تۇركيا كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن، قۇنى 400 ميلليون دوللارلىق وننان استام ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىردىق. ولار - نەگىزىنەن، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ءوندىرۋ، وڭدەۋ جانە كونديتەرلىك ونىمدەردى شىعارۋ باعىتىنداعى جوبالار. قازىر ءبىز قۇنى 1 ميلليارد دوللاردان اساتىن بەس ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
ماسەلەن، استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا بىرلەسكەن ءىرى جوبالار باستالعان.
- شىمكەنتتە تۇركيالىق Alarko كومپانياسىنىڭ 500 گەكتار جىلىجاي كەشەنى سالىنىپ جاتىر. بۇل دا ءبىزدىڭ ەلىمىز ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى الەۋەتىن دامىتۋ ماقساتىنداعى ۇلكەن جۇمىس. سونىمەن بىرگە، استانادا Tiryaki كومپانياسىنىڭ استىقتى تەرەڭ وڭدەۋ جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ودان بولەك، تاعى ءبىر تۇركيالىق كومپانيا الماتىدا مال تەرىسىن تەرەڭ وڭدەۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل جوبا اياسىندا جىلىنا 7 مىڭ توننادان استام جەلاتين وندىرەمىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى تاۋار اينالىمى ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.