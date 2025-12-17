تۇركيا جىل سايىن 25 ميلليارد بوتەلكەنى قايتا وڭدەۋدى قولعا الدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا دەپوزيتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ كومەگىمەن جىل سايىن 25 ميللياردتان استام سۋسىن بوتەلكەسىن قايتا وڭدەۋگە جىبەرۋ قولعا الىندى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ەلدە دەپوزيتتىك لوگوتيپى بار قاپتاما ارنايى تەحنيكا ارقىلى جينالىپ، قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلەدى. بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ قورشاعان ورتا، قالا قۇرىلىسى جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى مينيسترلىگى مالىمدەدى.
جوبا بويىنشا ساكاريا پروۆينتسياسى مەن انكاراداعى قىزىلدجاحامام اۋدانى پيلوتتىق ايماق رەتىندە انىقتالدى. سونىمەن قاتار ەرزۋرۋم، مەرسين، گازيانتەپ، سامسۋن، يزمير جانە كونيادا دەپوزيتتىك ماشينالاردى ورناتۋ باستالدى.
جۇيە اياسىندا شىنى، پلاستيك جانە مەتالل ىدىستار دەپوزيتتىك قاپتامانى قابىلداۋ اۆتوماتتارى ارقىلى جينالادى. تازالانىپ، سۇرىپتالعان بوتەلكە قايتا وڭدەۋ جانە ءوندىرۋ پروتسەسىنەن وتەدى. وسىلايشا، وڭدەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە شيكىزات يمپورتىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل ەڭ الدىمەن قورشاعان ورتانىڭ لاستانۋىن ازايتادى. تابيعي رەسۋرستاردى ۇنەمدەيدى جانە قالالارداعى قوقىستى جويادى دەپ جوسپارلانعان. مۇنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكاعا قوساتىن ۇلەسى جىلىنا شامامەن 520 ميلليارد ەۋرو بولماق. تۇركيا قايتا وڭدەۋ ارقىلى قوسىمشا ەكونوميكالىق قۇندىلىق جاساۋدى ماقسات تۇتقان.
قايتا وندىرىلگەن پروتسەستەردە قالپىنا كەلتىرىلگەن ماتەريالداردى پايدالانۋ ەنەرگيانى ۇنەمدەۋدى، كومىرتەگى شىعارىندىلارىن ازايتۋدى جانە اينالمالى ەكونوميكا مودەلىن نىعايتۋدى قامتاماسىز ەتۋى كەرەك.
وسىعان دەيىن Nazarbayev University تاۋ-كەن ءىسى جانە جەر تۋرالى عىلىمدار مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى اتا اكچيل قازاقستانداعى 40 ميلليون توننا قالدىقتى قايتا وڭدەۋ كەرەك ەكەنىن ايتقان بولاتىن.