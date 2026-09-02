تۇركيا جاعالاۋىندا تانكەرمەن سوقتىعىسقان جۇك كەمەسى سۋعا باتىپ كەتتى: 10 ادام ىزدەستىرىلۋدە
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ مارمارا تەڭىزىندە ەكى كەمە سوقتىعىسقاننان كەيىن اۋقىمدى ىزدەۋ وپەراتسياسى جالعاسۋدا. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، «Tugberk Imamoglu» جۇك كەمەسى تەڭىزگە باتىپ كەتتى.
ونىڭ بورتىندا 10 ەكيپاج مۇشەسى بولعان، ولارمەن بايلانىس ۇزىلگەن، دەپ حابارلايدى Bloomberg.
اپات جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 03:00 شاماسىندا ستامبۇل جاعالاۋىنان وڭتۇستىككە قاراي شامامەن 35 شاقىرىم قاشىقتىقتاعى سيليۆري اۋدانى ماڭىندا بولدى.
تۇركيانىڭ «Tugberk Imamoglu» جۇك كەمەسى «Alsu» تانكەرىمەن سوقتىعىسقان. سودان كەيىن ءبىرىنشى كەمەنىڭ ەكيپاجى بايلانىسقا شىعۋدى توقتاتتى. تەڭىزشىلەردىڭ تەلەفوندارى دا قولجەتىمسىز، شاقىرۋلارعا دا ەشكىم جاۋاپ بەرمەيدى.
ىزدەۋ جۇمىستارىنا 14 قۇتقارۋ كەمەسى مەن تىكۇشاق جۇمىلدىرىلدى.
سۋ بەتىنەن «Tugberk Imamoglu» كەمەسىنە تيەسىلى قۇتقارۋ جابدىقتارى مەن كەمەنىڭ ءوز قايىعى تابىلدى. ونىڭ ىشىندە ادامدار بولعان جوق.
تۇركيانىڭ تەڭىز كولىگى باسقارماسى جۇك كەمەسىنىڭ باتىپ كەتكەن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى. كولىك ءمينيسترى ابدۋلكادير ۋرالوگلۋ بيلىك مۇنى ءىس جۇزىندە راستاعانىن مالىمدەدى.
كەمە 4,2 مىڭ توننا بولات تاسىمالداعان
«Tugberk Imamoglu» تۇركيا تۋى استىندا جۇزگەن. كەمەنىڭ ۇزىندىعى شامامەن 90 مەتردى قۇرايدى.
ول يسكەندەرۋننان كارادەنيز ەرەگلي قاراتەڭىز پورتىنا باعىت العان بولاتىن. بورتىندا شامامەن 4,2 مىڭ توننا رۋلوندى بولات بولعان.
ەكىنشى كەمە - 91 مەترلىك «Alsu» تانكەرى كودجاەليدەن ەگەي تەڭىزى جاعالاۋىنداعى الياگا پورتىنا بەت العان.
تۇركيانىڭ تەڭىز باسقارماسىنىڭ باستاپقى حابارلاماسىندا «Alsu» 2999 توننا موتور مايىن تاسىمالداعانى كورسەتىلگەن ەدى. كەيىن ۆەدومستۆو سوقتىعىسقان ساتتە تانكەردىڭ بوس بولعانىن ناقتىلادى.
ستامبۇل بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اپاتتان كەيىن «Alsu» كەمەسىندە كورىنەتىن زاقىمدار تىركەلمەگەن.
«Tugberk Imamoglu» كەمەسىنىڭ ون ەكيپاج مۇشەسىن ىزدەۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سولتۇستىك كيپر جاعالاۋىندا جولاۋشىلار پارومى سۋعا باتىپ كەتكەن بولاتىن.