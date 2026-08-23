تۇركيا حالقىنىڭ سانى 86,3 ميلليوننان استى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا حالقىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى - جىل باسىنان بەرى ەلگە 228 مىڭنان استام تۇرعىن قوسىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا ستاتيستيكا ينستيتۋتىنىڭ (TـİK) مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ 1-شىلدەسىندەگى جاعداي بويىنشا تۇركيادا حالىق سانى 86320602 ادامعا جەتتى.
سالىستىرمالى تۇردە، 2025-جىلدىڭ سوڭىندا ەل حالقىنىڭ سانى 86092168 ادامدى قۇرادى. وسىلايشا، بيىلعى جىلدىڭ العاشقى التى ايىندا حالىق سانى 228434 ادامعا ءوستى. بيىلعى جىلدىڭ 1-مامىرى مەن 1-شىلدەسى ارالىعىندا ءوسىم 123904 ادامدى قۇراعان.
ەرلەر حالىقتىڭ 50,01 پايىزىن نەمەسە 43170975 ادامدى قۇرايدى. ايەلدەر سانى - 49,99 پايىزىن نەمەسە 43149 627 ادام.
وسىلايشا، تۇركياداعى ەرلەر مەن ايەلدەر سانى اراسىنداعى ايىرماشىلىق وتە از: ەلدە ەر ادامدار شامامەن 21 مىڭ عانا ارتىق.
وسىعان دەيىن قىتايدا 60 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى 323 ميلليوننان اسقانىن جازدىق.