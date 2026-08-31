تۇركيا حالقى قارتايىپ بارادى: بالالار سانى ازايىپ، ەگدە جاستاعىلار كوبەيگەن
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا حالىقتىڭ قارتايۋ ءۇردىسى جالعاسىپ كەلەدى. ەلدەگى بالالاردىڭ ۇلەسى 20,4 پايىزعا دەيىن تومەندەسە، 65 جاستان اسقان تۇرعىندار سانى رەكوردتىق 11,1 پايىزعا جەتتى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
تۇركيانىڭ ستاتيستيكا ينستيتۋتى (TـİK) جاريالاعان 2026-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىنداعى دەرەكتەرگە سايكەس، ەل حالقىنىڭ جاس قۇرىلىمىندا ايتارلىقتاي وزگەرىس بايقالادى. 15 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ ۇلەسى ازايىپ، ەگدە جاستاعى تۇرعىنداردىڭ سانى ارتقان.
تۇركيانىڭ Karar باسىلىمى جازعانداي، 0-14 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ ۇلەسى 20,4 پايىزدى قۇراعان. 2000-جىلداردىڭ باسىندا بۇل كورسەتكىش 30 پايىزعا جۋىق بولعان ەدى. بۇل رەتتە تۋۋ كوەففيتسيەنتى حالىق سانىنىڭ تابيعي ءوسۋىن قامتاماسىز ەتەتىن مەجە - 2,1 دەن تومەن ءتۇستى.
65 جاستان اسقان تۇرعىنداردىڭ ۇلەسى 11,1 پايىزعا جەتىپ، تاريحي رەكورد جاڭاردى. ال قارت ادامدار كوەففيتسيەنتى 16,2 پايىزدى قۇرادى، بۇل ەڭبەككە جارامدى ءار 100 ادامعا شامامەن 16 قارت تۇرعىننان كەلەتىنىن بىلدىرەدى.
تۇركيا حالقىنىڭ ورتاشا جاسى 34,9 جاسقا دەيىن ءوستى. ەرلەردە بۇل كورسەتكىش 34,2 جاستى، ايەلدەردە 35,7 جاستى قۇرادى. ال 2000-جىلى حالىقتىڭ ورتاشا جاسى نەبارى 24,8 بولعان، ياعني 26 جىلدا بۇل كورسەتكىش 10 جىلدان استام ۋاقىتقا وسكەنىن كورۋگە بولادى.
ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى ايىرماشىلىق اسىرەسە ەگدە جاستاعى توپتاردا ايقىن بايقالادى. 65-69 جاستاعى تۇرعىندار اراسىندا ەرلەر سانى شامامەن 1,6 ميلليون بولسا، ايەلدەر 1,7 ميلليوننان اسادى. 75-79 جاستاعى تۇرعىندار قاتارىندا 755 مىڭعا جۋىق ەر ادام جانە 1 ميلليوننان استام ايەل بار. 90 جاستان اسقاندار اراسىندا دا ايەلدەر باسىم: ەرلەر سانى شامامەن 77 مىڭ بولسا، ايەلدەر 180 مىڭعا جۋىقتايدى.
تۇركيا حالقىنىڭ 68,5 پايىزى، ياعني شامامەن 59,1 ميلليون ادام -ەڭبەككە قابىلەتتى تۇرعىندار. بۇل ساناتقا 15-64 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار جاتادى. 2000-جىلى ولاردىڭ سانى 43,7 ميلليون ادام بولعان. سول كەزەڭدە ەل حالقىنىڭ جالپى سانى 67,8 ميلليون ادامعا جەتكەن.
ستاتيستيكالىق دەرەكتەر تۇركيا حالقىنىڭ جاس قۇرىلىمىنداعى تۇراقتى ءۇردىستى كورسەتەدى: بالالاردىڭ ۇلەسى ازايىپ، ەگدە جاستاعى تۇرعىندار سانى ارتىپ كەلەدى. بۇل دەموگرافيالىق وزگەرىستەر الداعى جىلدارى زەينەتاقى جۇيەسىن، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن جانە ەڭبەك نارىعىن حالىقتىڭ قارتايۋ ۇدەرىسىنە بەيىمدەۋدى تالاپ ەتەدى.
بۇعان دەيىن تۇركيادا بالاسى مەكتەپكە باراتىن اتا-انالارعا ءۇش ساعاتقا دەيىن دەمالىس بەرىلەتىنى ايتىلدى.