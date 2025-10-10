تۇركيا گازاداعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ مونيتورينگىنە قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا گازا سەكتورىندا يزرايل مەن حاماس اراسىندا قول جەتكىزىلگەن اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ ورىندالۋىن قاداعالايتىن جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىنا قوسىلۋعا نيەتتى، دەپ حابارلايدى انادولى اقپارات اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان مالىمدەدى.
تۇركيا باسشىسى گازاعا گۋمانيتارلىق كومەكتى جەدەل جەتكىزۋ، تۇتقىندار الماسۋ جانە يزرايلدىڭ پالەستينا ەكسكلاۆىنا جاساعان شابۋىلدارىن دەرەۋ توقتاتۋدى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ەرەكشە ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
تۇركيا پرەزيدەنتى انكارا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋدەگى كۇش-جىگەرىن بەلسەندى تۇردە قولدايتىنىنا سەندىردى.
ساياساتكەر تۇركيانىڭ گازاداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ مۇلتىكسىز ورىندالۋىن ءجىتى قاداعالايتىنىن باسا ايتتى.
- تۇركيا گازاداعى گەنوتسيدتى تەز ارادا توقتاتۋعا جانە ايماقتا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا ۇمتىلادى. الەمدە گازا حالقىنان ارتىق بەيبىتشىلىك، قاۋىپسىزدىك جانە تۇراقتىلىققا ەشكىم لايىق ەمەس، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، 10- قازانعا قاراعان ءتۇنى يزرايل حاماس قوزعالىسىمەن گازا سەكتورىنداعى كەلىسىمنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىن راتيفيكاتسيالادى.
بۇعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمگە قاناعاتتانعانىن ءبىلدىرىپ، ترامپ جانە قاتار مەن مىسىر دەلدالدارىنا العىس ايتتى.