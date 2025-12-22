تۇركيا پارلامەنتىندە دەپۋتاتتار توبەلەسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پارلامەنتىندە 2026-جىلعا ارنالعان بيۋجەتتى تالقىلاۋ اياقتالعاننان كەيىن دەپۋتاتتار اراسىندا جانجال شىعىپ، ونىڭ اياعى توبەلەسكە ۇلاستى، - دەپ حابارلايدى Haberler باسىلىمى.
باسىلىم مالىمەتىنشە، شيەلەنىس تالقىلاۋ اياقتالىسىمەن كۇشەيگەن. داۋ رەسپۋبليكالىق حالىق پارتياسى (CHP) فراكسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇرات ەمير مەن ادىلەت جانە دامۋ پارتياسىنىڭ (AKP) بۋرسا وڭىرىنەن سايلانعان دەپۋتاتى مۇستافا ۆارانك اراسىندا باستالعان. جانجالعا AKP مەن CHP- ءنىڭ وزگە دەپۋتاتتارى دا ارالاسقان.
جانجالدى پارلامەنتتىڭ باسقا مۇشەلەرى ارالاسىپ، ارەڭ توقتاتتى.
سوعان قاراماستان، ورتالىق ۇكىمەتتىڭ 2026-جىلعى بيۋجەتى تۋرالى زاڭ جوباسى جانە 2024-جىلعى ورتالىق ۇكىمەتتىڭ قورىتىندى ەسەپتەرى جونىندەگى زاڭ جوباسى قابىلدانعان: 320 دەپۋتات «قولداپ»، 249 دەپۋتات «قارسى» داۋىس بەرگەن.
بۇعان دەيىن سەربيا پارلامەنتىندە دە دەپۋتاتتار داۋ-دامايدى كۇش قولدانۋ ارقىلى شەشىپ، ءتىپتى فاەرلەر قولدانىلعاندىقتان، زالدى ءتۇتىن باسقانى حابارلانعان ەدى.