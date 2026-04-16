تۇركيا انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەرتەڭ تۇركيادا انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمى جۇمىسىن باستايدى. وسىمەن بەسىنشى مارتە وتەتىن ءۇش كۇندىك حالىقارالىق ءىس-شارا «بولاشاقتى جوسپارلاۋ، بەلگىسىزدىكتى باسقارۋ» تاقىرىبىنا ارنالىپ وتىر.
ADF2026 فورۋمىندا باس قوساتىن الەم كوشباسشىلارى، ساياساتكەرلەر مەن ديپلوماتتار، عالىمدار مەن بيزنەس سالاسىنىڭ ساراپشىلارى بەلگىسىزدىكتى باسقارۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىن قاراستىرىپ، الداعى سىن-قاتەرلەرگە دايىندىق بارىسىندا تۋىندايتىن وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋ تاسىلدەرىن تالقىلاماق.
انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمى - ديپلوماتيامەن اينالىساتىن ساياسي كوشباسشىلار، ديپلوماتتار، قوعامدىق پىكىر ليدەرلەرى مەن عالىمدار سياقتى جوعارى دەڭگەيدەگى كاسىبي مامانداردىڭ كەزدەسۋى. بۇل فورۋم ديپلوماتيا، ساياسات جانە بيزنەس سالالارىنداعى وڭىرلىك جانە جاھاندىق قاتىسۋشىلار ءۇشىن يدەيا الماسۋعا جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە ارنالعان بىرەگەي الاڭ سانالادى.
ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە اقوردا تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلمازدى قابىلداعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ باۋىرلاس ەلدىڭ ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولىن جوعارى باعالاپ، الداعى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنا قاتىساتىنىن راستاعان ەدى.