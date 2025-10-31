تۇركيا التىن ساتىپ الۋشىلاردىڭ الدىڭعى ۇشتىگىنە كىردى
استانا. KAZINFORM - تۇركيانىڭ ورتالىق بانكى التىن قورىن بەلسەندى تۇردە ارتتىرىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سوڭعى جىلدارى تۇركيا باعالى مەتالعا دەگەن الەمدىك سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى التىن قورىن ارتتىرۋ ارقىلى قارجىلىق تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا شەشىم قابىلدادى.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ 2025-جىلدىڭ 3-توقسانىنداعى ەسەبىنە سايكەس، الەمدىك التىنعا دەگەن سۇرانىس جىل سايىن %3 عا ءوسىپ، رەكوردتىق 1313 تونناعا جەتتى.
وسىلايشا، الەمدەگى ورتالىق بانكتەر ءوز قورلارىن تولىقتىرۋعا تىرىسىپ، ءار توقساندا ولاردى جالپى 220 تونناعا ارتتىردى.
ءىرى التىن ساتىپ الۋشىلار قاتارىندا قازاقستان (18 توننا)، برازيليا (15 توننا) جانە تۇركيا (7 توننا) بار. تۇرىك ب ا ق- تارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى وپەراتسيالاردان كەيىن تۇركيانىڭ نەگىزگى قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ جالپى التىن قورى 641 تونناعا جەتتى.
وسىعان بايلانىستى ساراپشىلار ەكونوميكالىق بەلگىسىزدىك پەن گەوساياسي تاۋەكەلدەر اياسىندا ورتالىق بانكتەردىڭ التىنعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتەدى.
تۇركيا ءۇشىن التىن ۆاليۋتا باعامىنىڭ اۋىتقۋلارىنان قورعانۋدىڭ ستراتەگيالىق قۇرالى جانە ۇلتتىق قارجىلىق تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋ قۇرالى بولىپ قالا بەرەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن التىن باعاسىنىڭ نەلىكتەن ءوسىپ جاتقانى جانە بۇل الەمدىك قارجى نارىعىنا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.