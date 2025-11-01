تۇركيا اكادەميالارىندا سيريالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردى وقىتۋدى باستادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا سيريالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردى ءوز ەلىنىڭ اسكەري وقۋ ورىندارىندا وقىتۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى. بۇل انكارا مەن داماسك اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭى بولىپ سانالادى.
تۇركيا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سيريالىق اسكەري قىزمەتكەرلەر تۇركيانىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە قاراستى پوليگوندار مەن كازارمالاردا دايىندىقتان وتۋدە. سونىمەن قاتار، 49 سيريالىق كۋرسانت قۇرلىق اسكەرلەرى، اسكەري-اۋە جانە اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ اكادەميالارىندا وقۋعا كىرىستى.
باعدارلاما تۇركيا مەن سيريا اراسىندا بيىل تامىزدا قول قويىلعان اسكەري ىنتىماقتاستىق جانە كەڭەس بەرۋ جونىندەگى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر. قۇجاتقا سايكەس، سيريالىق تاراپقا قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكا بەرىلىپ، ەلدىڭ قورعانىس الەۋەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جەكە قۇرامدى دايارلاۋ كوزدەلگەن.
انكارانىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل وقۋ باعدارلاماسى سيريا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. وقىتۋ اياقتالعاننان كەيىن كۋرسانتتار ءوز ەلدەرىنە ورالىپ، ۇلتتىق ارميادا قىزمەتىن جالعاستىرادى.
ايماقتىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ دەرەگىنشە، تۇركيا الداعى ۋاقىتتا شامامەن 5 مىڭ سيريالىق اسكەري مەن پوليتسيا قىزمەتكەرىن دايارلاۋدى جوسپارلاپ وتىر، ال ۇزاق مەرزىمدە بۇل كورسەتكىش 20 مىڭ ادامعا دەيىن جەتپەك. بۇل سيريا ارمياسىن رەفورمالاۋ جانە كورشى ەلدەگى تۇركيا ىقپالىن نىعايتۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى بولىپ سانالادى.
وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا باشار اساد رەجيمى قۇلاعاننان كەيىن تۇركيا سيريانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى احماد اش-شاراا باسقارىپ وتىرعان جاڭا ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى وداقتاسىنا اينالدى. انكارا داماسككە اسكەري، ساياسي جانە ديپلوماتيالىق قولداۋ كورسەتىپ قانا قويماي، ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ جانە مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى رەفورمالاۋ ىسىنە دە قاتىسىپ وتىر.
ساراپشىلار تۇركيانىڭ سيريالىق اسكەريلەردى دايىنداۋعا بەلسەنە قاتىسۋىن انكارانىڭ تاياۋ شىعىستاعى ىقپالىن كۇشەيتۋ نيەتىمەن بايلانىستىرادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، تۇركيا مەن سيريا اسكەري ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان بولاتىن.