تۇركيا ماماندارى قازاقستاندىق قولجازبالاردى قالپىنا كەلتىرۋگە اتسالىسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا كونە جازبا مۇرالاردى ساقتاۋ بويىنشا تاجىريبە الماستى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا تۇركيا قولجازبالار ينستيتۋتىنىڭ پرەزيدەنتى جوشكۋن يىلمازبەن كەزدەسۋ ءوتتى.
باسقوسۋدا ۇلتتىق كىتاپحانا قورىنداعى XII عاسىرعا جاتاتىن قۇران قولجازباسىنىڭ ساقتاۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ باعىتىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
تاراپتار تۇركى-يسلام وركەنيەتىنىڭ جازبا مۇراسىن ساقتاۋ ىسىنە ايرىقشا ءمان بەرىپ، جيىندا كونە جازبا مۇرانى قالپىنا كەلتىرۋ جانە عىلىمي تۇرعىدان زەرتتەۋ باعىتىنداعى تۇركيا تاجىريبەسى تانىستىرىلدى.
كەزدەسۋ اياسىندا كىتاپحانا قورىنداعى سيرەك كەزدەسەتىن ءارى قۇندى جازبا جادىگەرلەر جيناقتالعان كورمە ۇيىمداستىرىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەت ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار الداعى ۋاقىتتا قولجازبالاردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا تۇركيانىڭ بىلىكتى ماماندارىن تارتۋ جونىندە كەلىسىم جاسالدى.
ايتا كەتەلىك بولعان انا كەسەنەسىنەن تابىلعان قۇندى جادىگەر ۇلتتىق مۋزەي قورىنا بەرىلگەن ەدى.