تۇركيا اۋە قورعانىسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى: ەردوعان Steel Dome جۇيەسىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان ەلدىڭ ءوز رادارلارىن باسقارۋ جانە اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن دامىتۋ نيەتىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى ول انكارادا Aselsan قورعانىس كومپانياسىنىڭ جاڭا نىساندارىنىڭ ىرگەتاسىن قالاۋ راسىمىندە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاۋەلسىز جانە جوعارى تەحنولوگيالىق قورعانىس ينفراقۇرىلىمىنسىز ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس، اسىرەسە زاماناۋي جاھاندىق سىن-قاتەرلەر جاعدايىندا.
تۇركيانىڭ جاڭا قورعانىس ساياساتىنىڭ ورتالىق بولىگى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىن قورعاۋدى تۇبەگەيلى جاقسارتا الاتىن وتاندىق جەتىلدىرىلگەن Steel Dome اۋە قورعانىس جۇيەسى (تۇرىكشە: Gِk Kubbe) بولادى. ەردوعان جوبانىڭ قازىردىڭ وزىندە ەرەكشە قارقىنمەن ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ اياسىندا تۇرىك ارمياسى 47 موبيلدى بىرلىكتەن تۇراتىن «اسپان قويماسى» جۇيەسىن (تۇرىكشە: Gِk Kubbe) الادى. سونىمەن قاتار تۇركيا مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدىڭ قورعانىس جانە توسقاۋىلدىق قابىلەتىن ايتارلىقتاي كۇشەيتەتىن ورتا قاشىقتىقتاعى حيسار جۇيەسىن ورنالاستىرۋدى جالعاستىرادى.
تۇركيا پرەزيدەنتى ەلدىڭ قورعانىس تاۋەلسىزدىگىنە ۇمتىلىپ قانا قويماي، سونىمەن بىرگە وداقتاس جانە دوس مەملەكەتتەرگە ءوز دامۋىن بەلسەندى تۇردە ۇسىنىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. وسىلايشا، ونىڭ پىكىرىنشە، قورعانىس ونەركاسىبى سىرتقى ساياسي ىقپال ەتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالىنا اينالىپ وتىر.
- ءبىز تەك قورعانىس جۇيەلەرىن جاساپ قويمايمىز. قاۋىپسىزدىك، تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىك جانە ديپلوماتيالىق كۇش قاتار جۇرەتىن تۇركيانىڭ بولاشاعىنىڭ نەگىزىن قالاۋدامىز، - دەدى ەردوعان.
تۇرىك اۋە قورعانىسىن دامىتۋدىڭ جاڭا كەزەڭى انكارانىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق جانە اۆتونومدى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسى بار مەملەكەتتەر اراسىندا تۇراقتى ورىن الۋعا ۇمتىلىسىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن تۇركيا العاشقى گيپەر دىبىستى بالليستيكالىق زىمىرانىن تانىستىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.