تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ RAMP جەلىسىنە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى (TIF) دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى قازىناشىلىعىنىڭ «رەزەرۆتەر بويىنشا كەڭەس بەرۋ جانە باسقارۋ سەرىكتەستىگى» (RAMP) جەلىسىنە قوسىلدى.
ۆاشينگتوندا قول قويىلعان كەلىسىم اياسىندا تاراپتار قۇرىلىمدىق جانە ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىستى.
جەلىگە قاتىسۋ قورعا وتىمدىلىك، تاۋەكەل جانە قازىناشىلىقتى باسقارۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق تاجىريبەلەرگە، سونداي-اق دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارى مەن جاھاندىق تاجىريبەسىنە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل ىنتىماقتاستىق سونىمەن قاتار TIF- كە ايماقتىق دامۋ ينستيتۋتى رەتىندەگى تاجىريبەسىمەن بولىسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىنىڭ باس ديرەكتورى راميل بابايەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، ىنتىماقتاستىق قازىناشىلىق فۋنكسياسى ءۇشىن بەرىك نەگىز قالاۋعا كومەكتەسەدى.
ءوز كەزەگىندە دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ وكىلى حورحە فاميليار TIF- ءتىڭ قوسىلۋى ينۆەستورلار ءۇشىن سەرىكتەستىكتىڭ ماڭىزدىلىعى ارتىپ كەلە جاتقانىن تانىتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى ءوز جۇمىسىن 2024-جىلعى مامىردا باستادى. سول ۋاقىتتا ونىڭ كاپيتالى 500 ميلليون دوللار كولەمىندە بەلگىلەنگەن ەدى.
تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە 2023-جىلدىڭ 16-ناۋرىزىندا انكارادا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ كەزەكتەن تىس سامميتى اياسىندا قول قويىلعان بولاتىن. قۇرىلتايشى ەلدەر قاتارىندا قازاقستان، ازەربايجان، قىرعىزستان، وزبەكستان جانە تۇركيا بار.
تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىنىڭ كاپيتالى 600 ميلليون دوللارعا دەيىن ۇلعاياتىنىن جازعان بولاتىنبىز.