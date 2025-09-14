تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى تۋىن عارىشقا جىبەرمەك
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى (ت م ۇ) ءوز تۋىن عارىشقا جىبەرەدى. بۇل تۋرالى ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆ بىشكەكتە وتكەن ت م ۇ-عا مۇشە ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلارىنىڭ ءتورتىنشى كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۋرناليستەرگە مالىمدەدى، دەپ جازدى Kabar اگەنتتىگى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ت م ۇ - تۇركى الەمىنىڭ مىڭجىلدىق تاريحىنا، مادەنيەتىنە جانە مۇراسىنا نەگىزدەلگەن بىرەگەي ۇيىم.
- ۇيىم اياسىندا سىرتقى ساياسات، ساۋدا، ەكونوميكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، تۋريزم جانە ءتىپتى عارىشتى قامتيتىن 40 تان استام پلاتفورما قۇرىلدى. جاقىن ارادا ءبىز ت م ۇ تۋىن تۇركى الەمىنىڭ بىرلىگىنىڭ سيمۆولى رەتىندە عارىشقا جونەلتەمىز، - دەدى ومۋراليەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىشكەكتە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر ءدىني كوشباسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى وتكەن بولاتىن.