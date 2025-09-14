ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:29, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى تۋىن عارىشقا جىبەرمەك

    استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى (ت م ۇ) ءوز تۋىن عارىشقا جىبەرەدى. بۇل تۋرالى ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆ بىشكەكتە وتكەن ت م ۇ-عا مۇشە ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلارىنىڭ ءتورتىنشى كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۋرناليستەرگە مالىمدەدى، دەپ جازدى Kabar اگەنتتىگى.

    Түркі мемлекеттері ұйымы туын ғарышқа жібермек
    فوتو: Kabar

    ونىڭ ايتۋىنشا، ت م ۇ - تۇركى الەمىنىڭ مىڭجىلدىق تاريحىنا، مادەنيەتىنە جانە مۇراسىنا نەگىزدەلگەن بىرەگەي ۇيىم.

    - ۇيىم اياسىندا سىرتقى ساياسات، ساۋدا، ەكونوميكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، تۋريزم جانە ءتىپتى عارىشتى قامتيتىن 40 تان استام پلاتفورما قۇرىلدى. جاقىن ارادا ءبىز ت م ۇ تۋىن تۇركى الەمىنىڭ بىرلىگىنىڭ سيمۆولى رەتىندە عارىشقا جونەلتەمىز، - دەدى ومۋراليەۆ.
    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بىشكەكتە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر ءدىني كوشباسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى وتكەن بولاتىن.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار