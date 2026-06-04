تۇركى ەلدەرى العاش رەت جەرسەرىك ۇشىرادى
استانا. قازاقپارات - تۇركى مەملەكەتتەرى العاش رەت وزدەرى نانوسەرىك ازىرلەپ، عارىشقا ۇشىرادى. استانادا TDT- Sat جوباسىنىڭ سوڭعى دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
جەرسەرىكتىڭ ءوزى تولىق قۇراستىرىلىپ، ۇشۋعا ءازىر تۇر. بيىل سىناقتان وتسە، كەلەسى جىلى عارىشقا اتتانادى دەگەن جوسپار بار.
ءاسيا نۇرلىبايەۆا، ءتىلشى:
- تۇركى ەلدەرى العاش رەت وزدەرى ازىرلەگەن نانوسپۋتنيكتى عارىشقا ۇشىرۋعا دايىندالىپ جاتىر. جوبا استاناداعى Ghalam LLP كومپانياسى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەرمەن بىرلەسىپ ازىرلەنىپ جاتىر. باستاما 2021-جىلى ىستانبۇلداعى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سامميتىندە كوتەرىلىپ، كەيىن باكۋ، تاشكەنت، استانا جانە بىشكەك قالالارىندا وتكەن كەزدەسۋلەردە كەزەڭ-كەزەڭىمەن پىسىقتالدى.
TDT- Sat دەپ اتالاتىن جەرسەرىك تولىق سيكلدى ميسسيا رەتىندە جاسالعان. ياعني جوبالاۋ، قۇراستىرۋ، سىناقتان وتكىزۋ جانە وربيتاعا شىعارۋ كەزەڭدەرىنىڭ بارلىعى قامتىلعان. قازىر جەرسەرىكتى ازىرلەۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالدى. ەندى جوسپارعا سايكەس عارىش جاعدايىنا بەيىمدەۋ ءۇشىن بيىل سىناق جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. ءسويتىپ كەلەسى جىلى شىلدەدە وربيتاعا جىبەرىلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، اۋقىمدى جوبادا قازاقستاننىڭ ءرولى ەرەكشە.
عارىش قۇرىلعىسىن الەمنىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىنەن ۇشىرۋ مۇمكىن ەمەس. گەوگرافيالىق ەرەكشەلىكتەرى مەن كوپجىلدىق تاجىريبەسىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان عارىش سالاسىندا ماڭىزدى ورىنعا يە. سول سەبەپتى جەرسەرىكتى ازىرلەۋ مەن ۇشىرۋ ءۇشىن قازاقستاننىڭ ينفراقۇرىلىمى پايدالانىلىپ وتىر.
حايدار اتەش، دۇنيەجۇزىلىك ۇشقىشسىز اۆياتسيا فەدەراتسياسىنىڭ تۇركياداعى پرەزيدەنتى :
- قازاقستان - عارىشقا سپۋتنيك ۇشىرۋعا قولايلى ساناۋلى ەلدەردىڭ ءبىرى. گەوگرافيالىق ورنالاسۋى مەن ينفراقۇرىلىمىنىڭ ارقاسىندا بۇل سالادا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ەۋروپا فرانسۋز گۆياناسىن، ا ق ش بىرنەشە ارنايى ورتالىقتى پايدالانادى، ال الەمدە مۇنداي ورىندار وتە از. سوندىقتان كەز كەلگەن سپۋتنيكتى كەز كەلگەن جەردەن ۇشىرۋ مۇمكىن ەمەس. كەڭەس وداعى كەزىندە دە ۇشىرۋ جۇمىستارى قازاقستان اۋماعى ارقىلى جاسالعان.
بۇگىندە دە بۇل ەلدىڭ تاجىريبەسى مەن عارىشتىق ينفراقۇرىلىمى ساقتالعان. سپۋتنيكتى جاساۋ ءبىر بولەك، ال ونى ءساتتى ۇشىرۋ - ەڭ كۇردەلى ءارى جاۋاپتى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى.
ءاسيا نۇرلىبايەۆا، ءتىلشى:
- جەرسەرىكتىڭ باستى ماقساتى - جەردى عارىشتان باقىلاۋ. سول ارقىلى ورمانداردىڭ جاعدايى، سۋ رەسۋرستارى، ەگىستىك القاپتارى مەن تابيعي وزگەرىستەر زەرتتەلەدى. مۇنان بولەك، سپۋتنيك تابيعي اپاتتاردى ەرتە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جەردى عارىشتان زەرتتەۋ جۇمىستارى شامامەن 2 جىلعا سوزىلادى دەگەن جوسپار بار. ال قۇرىلعىنىڭ سالماعى بار بولعانى - 16 كەلى. 550 شاقىرىم بيىكتىككە دەيىن كوتەرىلىپ، كۇنمەن سينحروندى وربيتاعا جىبەرىلەدى. ول جوعارى دالدىكتەگى كامەرامەن جابدىقتالعان، جەر بەتىنىڭ بەينەسىن ءتۇسىرىپ، الىنعان دەرەكتەردى جەر ستانساسىنا جەتكىزەدى. سونىمەن قاتار بۇل جوبا جاڭا عارىشتىق تەحنولوگيالاردى سىناۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى.
حايدار اتەش، دۇنيەجۇزىلىك ۇشقىشسىز اۆياتسيا فەدەراتسياسىنىڭ تۇركياداعى پرەزيدەنتى:
- جوبانىڭ ەڭ ماڭىزدى ەرەكشەلىگى - ونىڭ تولىقتاي تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ بىرلەسكەن كۇشىمەن جۇزەگە اسىرىلۋى. بۇعان دەيىن كوپتەگەن ەلدەر عارىش جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە شەتەلدىك تەحنولوگياعا سۇيەنەتىن. ال TDT- Sat جوباسىندا بۇل جۇمىستار تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ماماندارىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جوبا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ عارىش سالاسىنداعى تەحنولوگيالىق الەۋەتىن بىرىكتىرىپ قانا قويماي، بولاشاقتا اۋقىمدى عارىش باعدارلامالارىنا جول اشادى.
ءاسيا نۇرلىبايەۆا، ءتىلشى:
- وسىلايشا، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ تاريحىندا العاشقى اۋقىمدى عارىش جوباسى باستالدى. ەندى سالاداعى الپاۋىت ەلدەرگە تاۋەلدىلىك ازايتىپ، تەحنولوگيالىق دەربەستىككە جول اشىلادى. سول سەبەپتى ساراپشىلار تۇركىلەردىڭ عارىش باستاماسىن تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ عىلىم مەن تەحنولوگياداعى ىنتىماقتاستىعىن ايشىقتايتىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالاپ وتىر.
اۆتورلارى: ءاسيا نۇرلىبايەۆا، ج. سۇيىندىكوۆ