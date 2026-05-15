تۇركى مەملەكەتتەرى ورتاق مۇددە جولىندا كۇش جۇمىلدىرۋعا ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ورتاق مۇددە جولىندا كۇش جۇمىلدىرۋعا ءتيىس. بۇل تۋرالى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز حالىقارالىق گەوساياسي احۋال اسا كۇردەلى جانە قۇبىلمالى ءداۋىردى باستان كەشىرىپ جاتىرمىز. الەمدىك جانە ايماقتىق دەڭگەيدەگى باسەكە كۇشەيىپ بارادى. قارۋلى قاقتىعىستار، سوعىستار تولاستار ەمەس. مۇنىڭ ءبارى الەم ەكونوميكاسىنا كەرى اسەر ەتىپ جاتقانىن ءبارىمىز كورىپ وتىرمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ سالدارىن كورشىلەس ايماق ەلدەرى دە سەزىنە باستاعانىنا نازار اۋدارتتى.
- وسىنداي الماعايىپ كەزەڭدە تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ اۋىزبىرشىلىكتە بولۋى وتە ماڭىزدى. سەبەبى، حالىقتارىمىزعا ورتاق سان عاسىرلىق شەجىرەمىز بار. قازىرگى تاڭدا تۇركى ەلدەرى زامان تالابىن ەسكەرىپ، ەكونوميكا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋى كەرەك. ورتاق مۇددە جولىندا كۇش جۇمىلدىرۋعا ءتيىس دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سيفرلىق قولتاڭباعا قاتىستى ۇسىنىس ايتتى.
- ساۋدا-ەكونوميكا سالاسى بويىنشا ۇيىمعا مۇشە ەلدەر اراسىندا ەلەكتروندى قۇجاتتار مەن سيفرلىق قولتاڭبانى ءوزارا تانۋعا قاتىستى جۇمىستى بىرلەسە جۇرگىزگەن ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.