تۇركى الەمى ءتولقۇجاتسىز ساياحاتقا دايىندالىپ جاتىر
تۇركيا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا (ت م ۇ) مۇشە ەلدەردىڭ حالقىنا ءوزارا ساياحاتتا ءتولقۇجاتتىڭ ورنىنا تەك جەكە كۋالىكپەن عانا ءجۇرىپ-تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جوبانى ىسكە اسىرۋ قادامدارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.
تۇركيا استاناسىندا انكارا قالاسىنىڭ «2026-جىلعى تۇركى الەمىنىڭ تۋريستىك استاناسى» بولىپ جاريالانۋىنا وراي تەحنيكالىق قولداۋ باعدارلاماسىنا قول قويۋ شاراسى ءوتتى.
ونىڭ بارىسىندا تۇركى الەمىندەگى ينتەگراتسيانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىن ماڭىزدى باستامالار تانىستىرىلدى.
تۇركيانىڭ ادىلەتتىلىك جانە دامۋ پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - تۇركى مەملەكەتتەرىمەن بايلانىس باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى كۇرشاد زورلۋدىڭ ايتۋىنشا، تۇركى مەملەكەتتەرىنەن تۇركياعا تۋريستەر اعىنى 3,5 ميلليونعا جۋىقتايدى. ءوز كەزەگىندە تۇركيادان ساياحاتتاپ باراتىن حالىق سانى 1 ميلليوننان ءسال اسىپ جىعىلادى.
ء«بىز بۇل كورسەتكىشتەردى ارتتىرۋىمىز قاجەت. ويتكەنى تۋريزم - تەك ەكونوميكالىق ماسەلە ەمەس. اشىلعان باعىتتار مەن سول جولدار بويىنداعى مادەني كوپىرلەر ارقىلى 300 ميلليونعا جۋىق حالقى بار تۇتاس تۇركى دۇنيەسىن، اسىرەسە جاستاردىڭ، تاريحىمىزدى جانە باي مۇرامىزدى تانىپ-بىلگەنىن قالايمىز»، دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، تۇركى مەملەكەتتەرى حالقىنا ءوزارا ساپاردا جەكە كۋالىكپەن عانا ءجۇرىپ-تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن - Turkic ID جوباسى جونىندە العاش رەت 2026-جىلعى 15-مامىردا تۇركىستاندا وتكەن ت م ۇ-نا مۇشە ەلدەر باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە ايتىلعان بولاتىن. جەكە كۋالىكپەن ساياحاتتاۋ تاجىريبەسى بۇگىندە قازاقستان مەن قىرعىزستان، قىرعىزستان مەن وزبەكستان، تۇركيا مەن ازەربايجان اراسىندا تەك ەكىجاقتى فورماتتا قولدانىلىپ وتىر.
كۇرشاد زورلۋ اتاپ وتكەندەي، «ID- كارتا» (جەكە كۋالىك) باستاماسى تولىق جۇزەگە اسقان جاعدايدا تۇركى ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى تۇركياعا ءتولقۇجاتسىز كىرە الاتىن بولادى جانە ءقازىر بۇل باعىتتا قارقىندى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ماقسات - ءتۋريزمدى دامىتۋ، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ.
سونداي-اق، تۇركيا تۇركى الەمىنىڭ ءبىرىڭعاي مۋزەي كارتاسىن ازىرلەۋ جۇمىستارىن دا اياقتادى.
وسى جانە وزگە دە ينتەگراتسيا ماسەلەلەرى بيىلعى 29-قازان كۇنى انكارادا وتەتىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەر باسشىلارىنىڭ سامميتىندە تالقىلانادى دەپ كۇتىلەدى.
كەيىن، قاراشا ايىندا انتاليادا وتكىزۋ جوسپارلانعان كليماتتىڭ وزگەرۋى جونىندەگى ب ۇ ۇ-نىڭ نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسياسى تاراپتارىنىڭ 31-كونفەرەنسياسى (COP31) اياسىندا دا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ارنايى وتىرىسىن ۇيىمداستىرىپ، وندا بىرلەسكەن ەكولوگيالىق جانە وزگە دە وڭىرلىك جوبالاردى تالقىلاۋ كوزدەلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شري-لانكا ازاماتتارى وزگە ەلدىڭ تولقۇجاتىمەن قازاقستانعا وتپەك بولعانىن حابارلاعان ەدىك.
دينارا جاقسىباي قىزى