تۇركى اكادەمياسى 32 ارىپتەن تۇراتىن جاڭا قازاق الفاۆيتىن ماقۇلدادى. ءالىپبي كەستەسى
استانا. قازاقپارات - ول تۇركى ەلدەرىنە ورتاق ءالىپبي نەگىزىندە ازىرلەنگەن.
استانادا ورتاق تۇركى ءالىپبيى جونىندەگى كوميسسيا ورتاق تۇركى ءالىپبيى نەگىزىندە ازىرلەنگەن قازاق ءالىپبيىن ماقۇلدادى. بۇل تۋرالى تۇركى اكادەمياسىنىڭ سايتىندا جازىلعان.
كەستەدە ورتاق تۇركى ءالىپبيى نەگىزىندە ازىرلەنگەن ۇسىنىلاتىن قازاق ءالىپبيى بەرىلگەن. ول كوميسسيا قابىلداعان رەسمي قۇجاتتاردىڭ قۇرامىندا جاريالانىپ وتىر.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ودان ءارى قولدانىسقا ەنگىزۋدى قولدايتىن دەكلاراتسياعا قول قويىلدى. دەكلاراتسياداعى ماڭىزدى شەشىمدەردىڭ ءبىرى رەتىندە ورتاق تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ جونىندەگى ۇسىنىستار، سونداي-اق ورتاق تۇركى ءالىپبيى نەگىزىندە ازىرلەنگەن قازاق جانە قىرعىز الىپبيلەرىنىڭ ۇلگىسى ماقۇلداندى. قۇجات ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ءىس جۇزىندە قولدانۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان ورتاق انىقتامالىق جانە باعدارلىق ماتەريال رەتىندە پايدالانىلاتىن بولادى، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ جانىنان قۇرىلعان تۇركى الەمىنە ورتاق ءالىپبي كوميسسياسى 34 ارىپتەن تۇراتىن ءالىپبي نۇسقاسىن ماقۇلدادى. سونىڭ نەگىزىندە تۇركى ەلدەرى ءوزىنىڭ ءالىپبيىن ازىرلەپ باستاعان بولاتىن.
تۇركى ەلدەرىنە ورتاق ءالىپبي جاساۋدا 1991 -جىلى ازىرلەنگەن ءالىپبي نۇسقاسى قارالىپ، قاجەتتى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن.