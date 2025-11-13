ق ز
    11:25, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇرعىنداردى الداپ، 100 ميلليون تەڭگەنى جىمقىرعان كۇدىكتى ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - پوليتسيا الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر.

    деньги, ақша, тенге, банк
    فوتو: pexels

    تەرگەۋ بارىسىندا كورشى وبلىستىڭ تۇرعىنى پاتەرگە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەمىن دەپ ءبىر جىل ىشىندە 10 نان استام اقتوبەلىكتى الداپ، ولاردىڭ قاراجاتىن يەمدەنگەنى انىقتالدى.

    كۇدىكتى جابىرلەنۋشىلەردەن الدىن الا تولەمدى قولما- قول الىپ، كەيىن ولارعا حابارلاسۋدى توقتاتقان. كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 100 ملن تەڭگەدەن اسادى.

    قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
