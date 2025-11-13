11:25, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5
تۇرعىنداردى الداپ، 100 ميلليون تەڭگەنى جىمقىرعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر.
تەرگەۋ بارىسىندا كورشى وبلىستىڭ تۇرعىنى پاتەرگە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەمىن دەپ ءبىر جىل ىشىندە 10 نان استام اقتوبەلىكتى الداپ، ولاردىڭ قاراجاتىن يەمدەنگەنى انىقتالدى.
كۇدىكتى جابىرلەنۋشىلەردەن الدىن الا تولەمدى قولما- قول الىپ، كەيىن ولارعا حابارلاسۋدى توقتاتقان. كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 100 ملن تەڭگەدەن اسادى.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.