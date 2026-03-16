تۇرعىندار دابىل قاقتى: ەرتىس وزەنىنىڭ جىلى اعىسى مۇناي ونىمدەرىمەن لاستانۋى مۇمكىن
پاۆلودار. KAZINFORM - وبلىستىق ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى بۇگىن وزەن ساعاسىنان سىناما الىپ، تەكسەرەتىنىن ءمالىم ەتتى. ناتيجەسى شامامەن بەس كۇن ىشىندە دايىن بولادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە ەرتىس وزەنىنەن ءبولىنىپ اعاتىن جىلى اعىس ساعاسىنىڭ مۇناي ونىمدەرىمەن لاستانىپ، سۋ بەتىندە ماي قاباتى تۇزىلگەنى تۋرالى ۆيدەو تارادى.
- مىنا جاعدايدى كورىپ، توبە شاشىمىز تىك تۇردى. سۋدىڭ بەتىندە تۇگەلدەي مايلى قابات تۇزىلگەن. سۋدان بەنزين مەن مۇناي ونىمدەرىنىڭ ءيىسى شىعىپ تۇر. بۇل جاي عانا قوقىس نەمەسە لاي سۋ ەمەس. بۇل ناعىز لاستانۋعا ۇقسايدى. ءبىز ەرتىسكە جىل بويىنا ۇنەمى كەلىپ تۇرامىز. ال بۇگىن سۋدىڭ لاس ەكەنى انىق بايقالىپ تۇر. وزەنگە نە بولىپ جاتىر؟ ەرتىس - ءبىزدىڭ ولكەمىزدەگى باستى سۋ ارناسى. بۇل - سۋ، تابيعات، ەكوجۇيە جانە ادامداردىڭ دەنساۋلىعى، - دەپ الاڭداۋشىلىعىن بىلدىرەدى بەينەجازبانى ءتۇسىرۋشى ادام.
حالىق اۋزىندا جىلى اعىس دەپ اتالاتىن وزەن ساعاسى قىس بويى قاتپاي، بۋى بۇرقىراپ جاتادى. سەبەبى بۇل وزەننىڭ سۋىن اقسۋ قالاسىنداعى گرەس ءوز ءوندىرىسىن سۋىتۋ ءۇشىن پايدالانادى. ەرتىستەن جىرىلىپ اعاتىن وزەن ساعاسى ەلەكتر ستانساسىنا سالقىن كۇيىندە ەنىپ، ودان ايتارلىقتاي قىزىپ شىعادى. وسىلايشا ول تومەنگى جاققا جىلى كۇيىندە اعىپ، ەرتىس وزەنىنە قايتادان قوسىلادى.
- جىلى اعىس - ەرتىس وزەنىنىڭ ماڭىزدى ساعاسى. ونىڭ سۋى اقسۋ گرەس-ىندە لاستاۋشى تەتىكتەرمەن نەمەسە وندىرىسپەن جاناسپايدى، تەك جابدىقتاردى سۋىتۋ ءۇشىن پايدالانىلادى. كاسىپورىن وزەن سۋىن لاستاۋشى زات بولمەيدى. ءبىزدىڭ ماماندار اتالعان بەينەجازبانى كوردى. ارنايى زەرتحانا ماماندارى بۇگىن جىلى اعىسقا اتتانىپ، ودان سىناما الادى. سۋ قۇرامىن زەرتتەۋدىڭ وزىندىك ءادىس-امالدارى بار. ول شامامەن 5 تاۋلىككە ۇلاسۋى مۇمكىن. وزەن سۋىنىڭ نەدەن لاستانعانى سودان سوڭ بارىپ بەلگىلى بولادى، - دەپ حابارلادى Kazinform تىلشىسىنە وبلىستىق ەكولوگيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەت سىزدىقوۆ.
ەرتىس وزەنىنىڭ سۋىن ءۇش بىردەي مەملەكەت - قىتاي، قازاقستان، رەسەي ەلدەرى پايدالاناتىنىن ايتىپ ءوتۋىمىز كەرەك. وزەننىڭ تومەنگى اعىسىندا پاۆلودار وبلىسىنىڭ پاۆلودار، اقتوعاي، تەرەڭكول، ەرتىس، جەلەزين اۋداندارى ورنالاسقان. بۇل اۋماقتاردىڭ حالقى وزەن سۋىن ەگىن جانە مال شارۋاشىلىعى ءۇشىن كەڭىنەن پايدالانىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەرتىس باسسەينى اۋماعىندا زاڭسىز سالىنعان 13 نىسان جويىلادى.
