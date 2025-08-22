تۇرعىن ۇيدەگى ەسكىرگەن ليفتىنى قانداي جاعدايدا جاڭارتىپ الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە تەحنيكالىق ساراپتاما توزىعى جەتكەن دەپ تانىعان 3500 تۇرعىن ءۇي ليفتىسى ءالى قولدانىلىپ كەلەدى. ال بۇنداي ليفتىلەردى اۋىستىرۋدىڭ ءوز شارتتارى بار.
بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى قابي قاراحان ايتتى.
- قازىرگى كەزدە ەل بويىنشا جالپى تۇرعىن ۇيلەردە ورنالاسقان 34 مىڭنان استام ليفتى بار. ونىڭ 5 مىڭعا جۋىعى 25 جىلدان ارتىق ۋاقىت قولدانىلعان، ونىڭ ىشىندە 3500 ءىن تەحنيكالىق ساراپتاما توزىعى جەتكەن دەپ تانىعان. ءبىراق ولار ءالى كۇنگە دەيىن قولدانىلىپ كەلەدى، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سپيكەر ليفتىنى اۋىستىرۋ قىمبات قىزمەت ەكەنىن، كوپ جاعدايدا وعان تۇرعىنداردىڭ قارجىلىق جاعدايى جەتپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان بۇنداي جۇمىس ءۇشىن 2017-جىلدان بەرى مەملەكەتتەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىپ كەلەدى ەكەن.
- ليفتى اۋىستىرىلعان جاعدايدا، كەيىن ءاربىر تۇرعىن وسى قارجىنى قايتارۋ ءۇشىن ءوز پاتەرىنىڭ شارشى مەترىنە بايلانىستى تولەم جاسايدى. بۇل ماسەلە قارجىعا قاتىستى، ياعني ونى قايتارۋ كەرەك بولعاسىن تۇرعىنداردىڭ 51 پايىزى بۇل جۇمىستى قولداپ داۋىس بەرۋى كەرەك. وسىنشا داۋىس جينالماسا، تىپتەن اكىمدىك تاراپىنان ءتيىستى قارجى ءبولىنىپ تۇرسا دا، ليفت اۋىستىرىلمايدى، - دەدى قابي قاراحان.
ودان بولەك، باسقارما باسشىسى ۇلتتىق ستاندارتقا ساي ليفتىلەر جىلىنا ءبىر رەت مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋدەن وتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
-ءۇيدىڭ شارۋاشىلىعىن باسقارۋشى كومپانيا سەرۆيستىك كومپانيامەن شارت جاساسۋى كەرەك. اعىمداعى جوندەۋ جۇمىستارى قاجەت بولعان جاعدايدا جاسالىنادى، ال ودان بولەك جىلىنا ءبىر رەت كۇردەلى تەحنيكالىق باقىلاۋ جۇرگىزىلۋى كەرەك، - دەدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، جۋىردا عانا ەلوردادا ىشىندە بالا بولعان ليفت ءۇزىلىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.