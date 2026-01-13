تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ- ساتۋ بويىنشا كەيىنگى ءۇش جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى جەلتوقسان ايىندا تۇرعىن ءۇيدى الىپ-ساتۋ بويىنشا سوڭعى ءۇش جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش تىركەلىپ، ول 53128 مامىلەگە جەتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
بيۋرو مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، قاراشا ايىمەن سالىستىرعاندا جەلتوقساندا مامىلەلەر سانى 32,9 پايىزعا ارتقان، مامىلەلەر سانىنىڭ ءوسىمى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە بايقالدى. ەڭ جوعارى ءوسىم ماڭعىستاۋ (69,2 پايىز)، پاۆلودار (66,3 پايىز) جانە اقتوبە (53,6 پايىز) وبلىستارىندا.
كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى تۇرعىن ءۇي مامىلەلەر سانى 31,9 پايىز (9955 مامىلەگە) وسكەن. 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا پاتەرلەر بويىنشا بارلىعى 41177 مامىلە جاسالدى، بۇل مامىلەلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 77,5 پايىزى. بولمەلەر سانى بويىنشا 1 بولمەلى پاتەرلەر ساتىلىمى باسىم بولعان، 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا ولار بويىنشا 15323 مامىلە رەسىمدەلگەن.
جەكە تۇرعىن ۇيلەر بويىنشا مامىلەلەر سانى 36,6 پايىز (3200 مامىلەگە) وسكەن. جەلتوقساندا بارلىعى 11951 مامىلە تىركەلگەن. جەكە تۇرعىن ۇيلەر بويىنشا مامىلەلەر سانىنىڭ ءوسۋى ەلىمىزدىڭ پاۆلودار وبلىسىنان باسقا بارلىق وڭىردە بايقالدى. ەڭ جوعارى ءوسىم ماڭعىستاۋ (83,9 پايىز)، اقتوبە (76,6 پايىز) جانە باتىس قازاقستان (52,8 پايىز) وبلىستارىندا تىركەلگەن.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا 2026-جىلى تۇرعىن ءۇي باعاسى قالاي وزگەرەدى دەگەن تاقىرىپتا ماماندار پىكىرىن بىلگەن ەدىك.