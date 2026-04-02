    تۇرعىن ءۇي، كولىك، الكوگول جانە تەمەكى ونىمدەرىن قولما-قول اقشاعا ساتىپ الۋعا تىيىم سالىندى

    استانا. قازاقپارات – 1-ساۋىردەن باستاپ وزبەكستان ءبىرقاتار تاۋار مەن قىزمەتتەر، سونىڭ ىشىندە جىلجىمايتىن مۇلىك پەن كولىك مامىلەلەرى، سونداي-اق الكوگول مەن تەمەكى ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا قولما-قول اقشاسىز تولەمدەردى مىندەتتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    ەل پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا جاڭا تالاپتارعا شامامەن 28 مىڭ تاۋار، ياعني اينالىمداعى تاۋارلاردىڭ جالپى كولەمىنىڭ شامامەن 7 پايىزى جاتقىزىلادى.

    ەرەجەلەر مەملەكەتتىك جانە كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تولەمدەرىنە، الكوگول مەن تەمەكى ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا، جىلجىمايتىن مۇلىك پەن كولىك قۇرالدارىمەن جاسالعان مامىلەلەرگە، سونداي-اق 25 ميلليون سۋمنان (شامامەن 1 ميلليون تەڭگە) اساتىن تاۋارلار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋعا قاتىستى قولدانىلادى.

    جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەلدەگى باقىلانبايتىن ەكونوميكانى 1,3 ەسە قىسقارتۋ. ساۋدا مەن قىزمەت كورسەتۋدىڭ وسى سالادا حالىقتىڭ قولما-قول اقشاسىز تولەمدەرىنىڭ ۇلەسىن كەمىندە %75 عا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانعان.

    1-ساۋىردەن باستاپ دۇكەن كاسسالارىندا كەلەسى تاۋارلارعا قولما-قول اقشامەن تولەم جاساۋ تەحنيكالىق تۇرعىدان شەكتەلەدى:

    * الكوگول جانە تەمەكى: شامامەن 22 مىڭ تاۋار؛

    * جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرى: مۇناي-گاز ونىمدەرىن ساتۋ جانە ەلەكتروموبيلدەردى زاريادتاۋ؛

    * قىمبات ساتىپ الۋلار: باعاسى 25 ميلليون سۋمنان اساتىن تاۋارلار مەن قىزمەتتەر؛

    * كولىك جانە تۇرعىن ءۇي: 561 جىلجىمايتىن مۇلىك جانە كولىك ءتۇرى (10 جىلدان اسپايتىن ۋاقىت بۇرىن شىعارىلعان نە سالىنعان)؛

    * مەملەكەتتىك قىزمەتتەر: مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ 56 ءتۇرى.

    وسىعان دەيىن قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ەكى ايدا 830 ميلليون دوللاردان اسقانىن جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
