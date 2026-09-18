تۇرعىن ءۇي اۋلاسىنداعى اتىس: استانا پوليتسياسى ءمان-جايدى ايتتى
استانا. KAZINFORM — استاناداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا وق اتىلدى. وقيعاعا قاتىستى استانا قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇسىنىكتەمە بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
وقيعا ورنىنا پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجدارى جەدەل جەتتى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىندا الكوگولدىك ىشىمدىك ىشكەن ءبىر توپ جاس بولعان. ولار اگرەسسيا كورسەتكەن.
پوليتسيانىڭ حابارلاۋىنشا، تۇرعىنداردىڭ ءبىرى قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا گاز تاپانشاسىنان اسپانعا ەسكەرتۋ رەتىندە وق اتقان.
- وقيعاعا قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعى سول جەردە ۇستالىپ، پوليتسياعا جەتكىزىلدى. قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى زاڭناماعا سايكەس شارالار قابىلدانادى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
سونداي-اق پوليتسيا دەپارتامەنتى تۇرعىنداردىڭ جاراقات العانى تۋرالى اقپاراتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكەرتەمىز. ازاماتتاردى رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سەنۋگە شاقىرامىز. تۇرعىنداردىڭ جاراقات العانى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى،-دەدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى زاڭناماعا سايكەس شارالار قابىلدانادى.