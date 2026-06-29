ترامپتىڭ ۇلدارى ا ق ش- تىڭ قازاقستانعا سالعان ينۆەستيتسياسىنان پايدا كورمەك
استانا. قازاقپارات - The New York Times قازاقستانداعى ۆولفرام جوباسىنا قاتىستى كۇتپەگەن مالىمەت جاريالادى. ترامپ وتباسىنىڭ بۇل ىسكە قانداي قاتىسى بارى ماقالادا باياندالعان.
The New York Times باسىلىمى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ۇلدارى قازاقستانداعى ۆولفرام كەن ورىندارىن يگەرۋ جوباسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالار ارقىلى قارجىلىق پايدا كورۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
باسىلىمنىڭ زەرتتەۋىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ قاراشا ايىندا ا ق ش پەن قازاقستان ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى ەكى ۆولفرام كەن ورنىن يگەرۋ تۋرالى كەلىسىم جاساعان. جوباعا قاتىسۋشى كومپانيانىڭ 70 پايىزى امەريكالىق ينۆەستيتسيالىق كومپانياعا، ال 30 پايىزى قازاقستاندىق «تاۋ-كەن سامۇرىق» ۇلتتىق تاۋ-كەن كومپانياسىنا تيەسىلى.
NYT مالىمەتىنشە، كەلىسىم جاريالاناردان بىرنەشە اي بۇرىن دونالد ترامپتىڭ ۇلدارى - دونالد ترامپ كىشى مەن ەريك ترامپ تەڭ يەلىك ەتەتىن Dominari Securities كومپانياسى شىعىنعا باتقان Skyline Builders قۇرىلىس كومپانياسىن ساتىپ العان. كەيىن بۇل كومپانيا جوبا وپەراتورى بولعان Cove Kaz Capital كومپانياسىنىڭ 20 پايىزدىق ۇلەسىن يەلەنگەن.
كەيىنىرەك كومپانيا اتاۋى Kaz Resources بولىپ وزگەرتىلىپ، 2026-جىلدىڭ ساۋىرىندە قور نارىعىنا شىققان. سول ۋاقىتقا قاراي ا ق ش اكىمشىلىگى قازاقستانداعى ۆولفرام جوباسىن ىسكە اسىرۋعا فەدەرالدىق بيۋجەتتەن 1,6 ميلليارد دوللار ءبولۋدى ماقۇلداعانى بەلگىلى بولعان.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، كومپانيا اكسيالارىنىڭ بيرجاعا شىعارىلۋى ينۆەستورلارعا، ونىڭ ىشىندە ترامپتىڭ ۇلدارىنا، كەن ءوندىرۋ جۇمىستارى باستالماي تۇرىپ-اق جوبا ەسەبىنەن تابىس تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار زەرتتەۋدە ا ق ش- تىڭ ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد ليۋتنيكتىڭ بالالارى دا بۇل مامىلەدەن قارجىلىق پايدا كورگەنى ايتىلعان. سەبەبى ولار تەڭ يەلىك ەتەتىن Cantor Fitzgerald ينۆەستيتسيالىق كومپانياسى قازاقستانداعى جوباعا ينۆەستيتسيا تارتۋمەن اينالىسقان.
دەموكراتتار كونگرەستى تەكسەرىس جۇرگىزۋگە شاقىردى
The New York Times مۇنداي سحەما جالعىز جاعداي ەمەس ەكەنىن جازادى. باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، ترامپ پەن ليۋتنيك وتباسىلارى ا ق ش- تىڭ سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى وندىرۋگە قاتىستى فەدەرالدىق جوبالارىنا قاتىساتىن كەمىندە 14 كومپانيامەن بايلانىسى بار.
وسىعان بايلانىستى ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ مۇشەسى، دەموكرات ماكسين دەكستەر كونگرەستى اتالعان مامىلەلەردى تەكسەرۋگە شاقىردى.
كونگرەسس سالىق تولەۋشىلەردىڭ قاراجاتى قوعام يگىلىگىنە جۇمسالىپ جاتقانىن، ال مەملەكەتتىك شەشىمدەر شەنەۋنىكتەردىڭ نەمەسە ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ جەكە بايۋىنا قىزمەت ەتپەيتىنىن انىقتاۋى ءتيىس، - دەدى ول NYT- كە بەرگەن پىكىرىندە.
ال اق ءۇي مەن ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگى ترامپ اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك شەشىمدەردى وتباسىنىڭ بيزنەس مۇددەسىمەن بايلانىستىردى دەگەن ايىپتاۋلاردى جوققا شىعاردى.