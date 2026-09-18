ترامپتىڭ كەڭەسشىسى: پرەزيدەنت يرانمەن سوعىستى جاقىن ارادا اياقتاۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اراب الەمى جانە تاياۋ شىعىس ماسەلەلەرى جونىندەگى اعا كەڭەسشىسى ماسساد بۋلوس دونالد ترامپ تاياۋ شىعىستاعى سوعىستى جاقىن ارادا اياقتاۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
بۋلوس ناقتى مەرزىمدى اتاۋدان باس تارتىپ، بۇل شەشىمدى ترامپتىڭ ءوزى قابىلدايتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، پرەزيدەنت سوعىستى بەيبىتشىلىكپەن اياقتاۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- پرەزيدەنت سوعىس جاقىن ارادا اياقتالادى دەپ سانايدى جانە ماسەلەنى بەيبىتشىلىكپەن اياقتاۋعا نىق بەكىنگەن. ول وسى ماقساتتا جۇمىس ىستەپ جاتىر. ول - ءىستىڭ ادامى. پرەزيدەنت ترامپتىڭ ۋادەلەرىن قالاي ورىندايتىنىن ءبارىمىز كوردىك. سايلاۋالدى نەمەسە باسقا ۋادەلەرىنىڭ ەشقايسىسىن ورىنداماي قالعان جوق، - دەدى بۋلوس دۋبايدا وتكەن اراب مەديا سامميتىندە Euronews كە بەرگەن سۇحباتىندا.
كەڭەسشى يادرولىق ماسەلە سوعىستى توقتاتۋدىڭ نەگىزگى شارتتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش يراننىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋىنا ەش جاعدايدا جول بەرمەيدى. بۋلوس ترامپ كەلىسسوزدەر مەن ديالوگقا مۇمكىندىك بەرىپ وتىرعانىن ايتىپ، وڭىردە بەيبىتشىلىك ورنايتىنىنا ءۇمىت ءبىلدىردى.
بۋلوس ترامپتى «بەيبىتشىلىك پرەزيدەنتى» دەپ اتاپ، ونىڭ سەگىز قاقتىعىستى رەتتەگەنىن جانە قازىر تاعى ەكى جانجالمەن جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى. الايدا ول ناقتى قاي قاقتىعىستاردى مەڭزەگەنىن جانە ادام شىعىنىنا قاتىستى دەرەكتەردى ناقتىلامادى.
بۋلوس «اۆراام كەلىسىمدەرىن» كەڭەيتۋ جۇمىسى 2020-جىلعى ا ق ش پرەزيدەنتتىك سايلاۋىنا بايلانىستى توقتاعانىن، قازىرگى سوعىس اياقتالعاننان كەيىن قايتا جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ول ا ق ش- تىڭ ساۋد ارابياسى، مىسىر، يوردانيا جانە پارسى شىعاناعىنداعى باسقا ەلدەرمەن قارىم-قاتىناسى بەرىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۋلوستىڭ پىكىرىنشە، تاياۋ شىعىس تۇرعىندارىنىڭ ءبىر بولىگى ترامپتىڭ ءداستۇرلى وتباسى قۇندىلىقتارىنا قاتىستى ۇستانىمدارىن قولدايدى.
سۋدانداعى جاعدايعا توقتالعان كەڭەسشى بۇل ەلدەگى سوعىستى دا تەزىرەك توقتاتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. ونىڭ مالىمەتىنشە، سۋداندا 35 ميلليون ادام گۋمانيتارلىق كومەككە مۇقتاج، ال ا ق ش سوعىس باستالعالى بەرى ەلگە 3 ميلليارد دوللاردان استام گۋمانيتارلىق كومەك بولگەن.
بۋلوس سونداي-اق ترامپتىڭ ارالىق سايلاۋعا دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، امەريكالىق سايلاۋشىلار ءۇشىن ىشكى ماسەلەلەر ادەتتە نەگىزگى باسىمدىق بولىپ قالا بەرەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ترامپ ە و-عا باج سالىعىن كوتەرەتىنى تۋرالى مالىمدەپ، ەسكەرتۋ جاسادى.
سونداي-اق ول ا ق ش جوعارعى سوتىن قاتاڭ سىنعا الدى.