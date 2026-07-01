ترامپتىڭ جەڭىلىسى: ا ق ش جوعارعى سوتى تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قۇقىعىن كۇشىندە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش جوعارعى سوتى ەل اۋماعىندا دۇنيەگە كەلگەن ادامداردىڭ ا ق ش ازاماتتىعىن اۆتوماتتى تۇردە الۋ قۇقىعىن راستادى. بۇل قۇقىقتى پرەزيدەنت دونالد ترامپ بارىنشا شەكتەۋگە ارەكەت جاساعان ەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
جوعارعى سوت ترامپتىڭ جارلىعىن كۇشىن جويۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. شەشىمدى التى سۋديا قولداپ، ۇشەۋى قارسى داۋىس بەردى.
دونالد ترامپ تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قۇقىعىن شەكتەۋ تۋرالى جارلىققا بىلتىر قاڭتاردا، پرەزيدەنت قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىن كوپ ۇزاماي قول قويعان. جارلىققا قول قويىلعاننان كەيىن بىردەن بيلىگى دەموكراتيالىق پارتيانىڭ قولىنداعى بىرنەشە شتات پەن قالا ونى جويۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا جۇگىندى.
جارلىقتىڭ كۇشىنە ەنۋىن ءۇش فەدەرالدىق سۋديا توقتاتۋعا تىرىسقانىمەن، كەيىن ولاردىڭ شەشىمدەرىنىڭ كۇشىن ا ق ش جوعارعى سوتى جويدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بىرنەشە سوت ءىسى ءبىر وندىرىسكە بىرىكتىرىلىپ، تۇپكىلىكتى شەشىمدى جوعارعى سوت سەيسەنبى كۇنى شىعاردى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءىس دونالد ترامپ ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى بولدى.
ءساۋىر ايىندا ول جوعارعى سوتتاعى تىڭداۋعا جەكە قاتىسىپ، اكىمشىلىك ۇستانىمىن ا ق ش-تىڭ باس زاڭ وكىلى دجون ساۋەر تانىستىرعان كەزدە سوت زالىندا وتىرعان. سول كەزدە سىنشىلار پرەزيدەنتتىڭ سوتقا كەلۋىن بۇل ءىستى قارايتىن سۋديالارعا ىقپال ەتۋ ارەكەتى رەتىندە باعالاپ، مۇنداي قادامنىڭ ورىنسىز ەكەنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، اق ءۇي ا ق ش-تىڭ ساياسي باسپانا ىزدەۋشىلەردى قابىلداۋدى تولىعىمەن توقتاتاتىنىن مالىمدەدى.