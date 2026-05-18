ترامپتىڭ بەيجىڭگە ساپارى ناتيجەسىندە ا ق ش پەن قىتاي قانداي كەلىسىمدەرگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي دونالد ترامپتىڭ 13-15-مامىر كۇندەرى قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ا ق ش پەن قىتاي اراسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جاريالانىمعا سايكەس، ەكى ەل كوشباسشىلارى بۇكىل الەمدەگى بيزنەس پەن تۇتىنۋشىلار اراسىنداعى تۇراقتىلىق پەن سەنىمدى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا كونسەنسۋسقا قول جەتكىزدى. تاراپتار ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ ادىلدىك پەن ءوزارا تۇسىنىستىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق تۇراقتىلىقتىڭ سىندارلى قارىم-قاتىناستارىن قۇرۋى كەرەك دەگەن ورتاق پىكىرگە كەلدى.
مالىمدەمەدە ەكى كوشباسشى دا يراننىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋىنىڭ قابىلدانبايتىنىن راستاپ، ورمۋز بۇعازىندا كەدەرگىسىز كەمە قاتىناسىنا شاقىرعانى، سونداي-اق سولتۇستىك كورەيانى يادرولىق قارۋدان تازارتۋعا ماقساتىنا ورتاق بەيىلدىلىگىن راستاعانى اتاپ ءوتىلدى.
ەكى مەملەكەت باسشىلارى ەكىجاقتى ەكونوميكالىق قارىم-قاتىناستاردى وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن ەكى جاڭا ينستيتۋت قۇردى، سونىڭ ىشىندە ا ق ش- ق ح ر ساۋدا جونىندەگى كەڭەسى جانە ا ق ش- ق ح ر ينۆەستيتسيالار جونىندەگى كەڭەسى بار.
- قىتاي ا ق ش- تىڭ سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرى مەن يتتري، سكاندي، نەوديم جانە يندي سياقتى باسقا دا ماڭىزدى مينەرالدارعا بايلانىستى جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ تاپشىلىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن قاراستىرادى. قىتاي سونداي-اق ا ق ش- تىڭ سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرىن ءوندىرۋ جانە وڭدەۋگە ارنالعان جابدىقتار مەن تەحنولوگيالاردى ساتۋعا تىيىم سالۋ نەمەسە شەكتەۋلەرگە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن قاراستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاريالانىمدا اتاپ وتىلگەندەي، قىتايدىڭ 200 Boeing ۇشاعىن ساتىپ الۋدى ماقۇلداعانى جانە 2026-جىلدان 2028-جىلعا دەيىن جىل سايىن كەمىندە 17 ميلليارد دوللارعا ا ق ش اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا مىندەتتەندى. بۇل جەتكىزىلىمدەر 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا قول جەتكىزىلگەن مايبۇرشاق ساتىپ الۋ تۋرالى ۋاعدالاستىقتارعا قوسىمشا بولادى.
قىتاي سونىمەن قاتار 400 دەن استام ا ق ش كاسىپورنى ءۇشىن مەرزىمى وتكەن رۇقساتتاردى ۇزارتۋ جانە ا ق ش قۇس ەتىن يمپورتتاۋدى قايتا باستاۋ ارقىلى امەريكالىق سيىر ەتىنىڭ نارىعىنا قولجەتىمدىلىگىن قالپىنا كەلتىردى.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ، 13-15-مامىر ارالىعىنداعى قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارىن اياقتاعانىن جازدىق.