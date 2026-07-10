ترامپتىڭ ناتو سامميتىنە قاتىسۋى ا ق ش- تىڭ قورعانىس كومپانيالارى ءۇشىن جەڭىس بولدى
استانا. KAZINFORM - انكارادا وتكەن ناتو سامميتىندە دونالد ترامپ وداقتاستارى قورعانىس ينۆەستيتسيالارىن كۇرت ارتتىرعانىن، امەريكالىق كومپانيالاردىڭ نارىققا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ ءارى مىڭداعان جوعارى جالاقىلى وندىرىستىك جۇمىس ورىندارىن قولداۋ كەرەكتىگىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى اقۇيگە سىلتەمە جاساپ.
سامميتتە 3 ميلليارد دوللارعا باعالانعان ءىرى كەلىسىمدەر مەن بىرلەسكەن كاسىپورىندار جاريالاندى:
Lockheed Martin ەۋروپادا Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) زىمىراندارىنا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىن قۇرۋ بويىنشا جۇمىس ىستەيدى.
Northrop Grumman MQ-4C Triton ساتۋ بويىنشا 10 ەلمەن كەلىسىمشارتقا قول قويادى، بۇل ناتونىڭ جەردەگى باقىلاۋ باعدارلاماسىن كەڭەيتەدى.
Lockheed Martin مەن Rheinmetall ەۋروپادا ارميالىق تاكتيكالىق زىمىران جۇيەسىن (ATACMS) ءوندىرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق جاسايدى.
RTX جانە ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى ەۋروپادا وزىق ورتا قاشىقتىقتاعى اۋە زىمىرانىنىڭ (AMRAAM) ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ ءۇشىن تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە جۇرگىزەدى.
Boeing جانە Rheinmetall-Italy كومپانيالارى Boeing كومپانياسىنىڭ ەۋروپا ءۇشىن شىعارىلاتىن شاعىن ديامەترلى بومبا (SDB- I) ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ سەرىكتەستىگىن زەرتتەيدى.
Anduril پولشاعا Barracuda-500 زىمىراندارىن جەتكىزۋگە مىندەتتەندى، بۇل ەلدە جاڭا ءوندىرىس جەلىسىن قۇرۋعا نەگىزدەلگەن.
ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەۋروپالىق قورعانىس شىعىندارى 2025-جىلى ا ق ش- تىڭ شامامەن 200 مىڭ جۇمىس ورنىنا، سونىڭ ىشىندە ا ق ش قورعانىس كومپانيالارىنداعى 112 مىڭ جۇمىس ورنىنا جانە ا ق ش- تا جۇمىس ىستەيتىن ەۋروپالىق قورعانىس كومپانيالارىنداعى 83 مىڭ جۇمىس ورنىنا قولداۋ كورسەتتى.
2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ترامپ ناتو- داعى وداقتاستارىنان 2035-جىلعا قاراي ج ءى ءو- ءنىڭ 5 پايىزىن قورعانىسقا ينۆەستيتسيالاۋ تۋرالى تاريحي مىندەتتەمە الدى.
تەك 2025-جىلى ناتو وداقتاستارى ا ق ش- تان 54 ميلليارد دوللاردان اساتىن قورعانىس جابدىقتارىن ساتىپ الدى، بۇل ءوز كەزەگىندە امەريكالىق وندىرۋشىلەرگە سەرپىن بەردى.
بۇعان دەيىن پەنتاگون العاش رەت يرانمەن سوعىس شىعىندارىن جاريالادى.