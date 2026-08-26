تۇراقسىز جۇمىس كەستەسى قارىم-قاتىناسقا كەرى اسەر ەتەدى – زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - جۇمىس ۋاقىتىنىڭ ءجيى ءارى الدىن الا ەسكەرتۋسىز وزگەرۋى ەرلى-زايىپتىلاردىڭ قارىم-قاتىناسىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. ا ق ش عالىمدارى تۇراقسىز كەستەمەن جۇمىس ىستەيتىن قىزمەتكەرلەردىڭ اجىراسۋ نەمەسە سەرىگىنەن بولەك كەتۋ ىقتيمالدىعى جوعارى ەكەنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى psypost.org.
زەرتتەۋگە ا ق ش-تاعى ساۋدا جانە قوعامدىق تاماقتانۋ سالالارىندا ساعاتتىق ەڭبەكاقى الاتىن 6918 قىزمەتكەر قاتىسقان. 2019-2024 -جىلدارى جينالعان دەرەكتەردى تالداعان عالىمدار ولاردىڭ وتباسىلىق جاعدايىن ورتا ەسەپپەن توعىز ايدان كەيىن قايتا تەكسەرگەن.
جۇمىس كەستەسىنىڭ تۇراقسىزدىعى بەس جاعداي بويىنشا باعالاندى: كەزەكشىلىككە كۇتپەگەن جەردەن شاقىرۋ، اۋىسىمنىڭ توقتاتىلۋى، جۇمىس ۋاقىتىنىڭ سوڭعى ساتتە وزگەرۋى، كەستەنىڭ ەكى اپتادان از ۋاقىت بۇرىن بەرىلۋى جانە تۇندە نىساندى جاۋىپ، كەلەسى كۇنى تاڭەرتەڭ قايتا اشۋعا كەلۋ. مۇنداي اۋىسىم اعىلشىن تىلىندە «clopening» دەپ اتالادى. جۇمىس كەستەسى تۇراقتى بولعان نەكەلى قىزمەتكەرلەردىڭ 94 پايىزى كەيىنگى ساۋالناما كەزىندە دە جۇبىمەن بىرگە تۇرعان. ال تۇراقسىزدىقتىڭ ءتورت نەمەسە بەس تۇرىنە تاپ بولعاندار اراسىندا بۇل كورسەتكىش 82 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن. ايىرماشىلىق 12 پايىزدىق تارماقتى قۇرادى.
ۇيلەنگەن ەر ادامدار ءۇشىن تۇراقسىز جۇمىس كەستەسىمەن بايلانىس ايقىنىراق بايقالعان. ەڭ قولايسىز كەستەمەن جۇمىس ىستەگەن ەرلەردىڭ نەكەسىن ساقتاپ قالۋ ىقتيمالدىعى تۇراقتى كەستەسى بار ەرلەرمەن سالىستىرعاندا 12 پايىزدىق تارماققا تومەن بولعان. ايەلدەر اراسىندا ايىرماشىلىق 4 پايىزدىق تارماق بولدى. ال رەسمي نەكەلەسپەي بىرگە تۇراتىن جۇپتاردا ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى الشاقتىق ايتارلىقتاي بايقالماعان.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، جۇمىس ۋاقىتىن الدىن الا بىلمەۋ جۇپتاردىڭ بالا كۇتىمىن، ءۇي شارۋاسىن جانە ورتاق دەمالىستى جوسپارلاۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى. جۇمىستان تۋىندايتىن كۇيزەلىس تە ادامنىڭ سەرىگىنە كوڭىل ءبولۋى مەن ەموتسيونالدىق قولداۋ كورسەتۋىن قيىنداتۋى ىقتيمال.
دەگەنمەن زەرتتەۋ تۇراقسىز كەستە ايىرىلىسۋعا تىكەلەي سەبەپ بولادى دەگەندى دالەلدەمەيدى. دەرەكتەر ءار جۇپتىڭ ءبىر مۇشەسىنەن عانا الىنعان، قارىم-قاتىناستىڭ قانشا ۋاقىتقا سوزىلعانى ەسەپكە الىنباعان. سونداي-اق زەرتتەۋ تەك ا ق ش-تاعى ساۋدا جانە تاماقتانۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن قامتىدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Journal of Marriage and Family جۋرنالىندا جاريالاندى.