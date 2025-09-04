ترانسكاسپي ءدالىزى ارقىلى جۇك تاسىمالى 10 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايادى
استانا. KAZINFORM - ترانسكاسپي ءدالىزى ارقىلى سوڭعى بەس جىلدا وسى باعىتتاعى تاسىمال كولەمى التى ەسە ءوسىپ، 2020 -جىلعى 800 مىڭ توننادان وتكەن جىلى 4,5 ميلليون تونناعا جەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەلىمىزدىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ ماقساتىندا بىلتىر شىلدەدە 2029 -جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق ينفراقۇرىلىمدىق جوسپار بەكىتىلدى. جوسپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىن دامىتۋ، حالىقتىڭ قاجەتتىلىگىن قاناعاتتاندىرۋ، سونداي-اق ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ. نەگىزگى باعىتتارعا توقتالاتىن بولسام، ەڭ الدىمەن بۇگىندە قازاقستان مەن بۇكىل ءوڭىر ءۇشىن ستراتەگيالىق ءرول اتقارىپ وتىرعان ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىنىڭ دامۋىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. سوڭعى بەس جىلدا وسى باعىتتاعى تاسىمال كولەمى التى ەسە ءوسىپ، 2020 -جىلعى 800 مىڭ توننادان وتكەن جىلى 4,5 ملن تونناعا جەتتى. الداعى ۋاقىتتا جۇك تاسىمالى كولەمىن جىلىنا 10 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپاردا بار، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ ەلوردادا Astana Finance Day - 2025 حالىقارالىق فورۋمىندا.
ۆيتسە- پرەمەردىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل ناتيجە باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ايقىن كورسەتەدى.
- وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا نەگىزگى جۇيەنى جاڭعىرتۋعا جانە سەنىمدى ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى قابىلداندى. نەگىزگى ينديكاتور - توزۋ دەڭگەيىن %40 عا دەيىن تومەندەتۋ. 86 مىڭ شاقىرىمدىق ينجەنەرلىك جەلىنى جاڭعىرتۋعا شامامەن 6,8 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتۋ جوسپارلانىپ وتىر، بۇل اپات سانىن ەداۋىر ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار 2035 -جىلعا دەيىن كەمىندە 26 گ ۆت جاڭا ەنەرگيا ءوندىرۋشى قۋات كوزىن ەنگىزۋ جوسپارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزىنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ، مانيەۆرلىك گاز گەنەراتسياسىن، گيدرورەسۋرستى جانە بازالىق كومىرتەكتى قۋات كوزىن دامىتۋ ەسەبىنەن ىسكە اسپاق، - دەيدى ول.