ترامپتىڭ يرانعا سوققىنى توقتاتۋ تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قارسى سوققىلاردى توقتاتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Bild.
ترامپ سوڭعى ەكى كۇندە ا ق ش پەن يران اراسىندا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى تولىق توقتاتۋعا باعىتتالعان «وتە جاقسى ءارى ناتيجەلى كەلىسسوزدەر» وتكەنىن ايتقاننان كەيىن بىرنەشە مينۋت ىشىندە Brent ماركالى مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى قىسقا ۋاقىتقا 100 دوللاردان تومەن ءتۇستى.
سونىمەن قاتار، دۇيسەنبى كۇنى ساۋدا-ساتتىقتى 2 پايىز تومەندەۋمەن باستاعان گەرمانيانىڭ DAX قور يندەكسى كەيىن كۇرت ءوسىم كورسەتتى.
يران بيلىگى ازىرگە ترامپتىڭ مالىمدەمەسىنە رەسمي تۇردە تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
بۇعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى تەگەرانعا ۋلتيماتۋم قويىپ، 48 ساعات ىشىندە ورمۋز بۇعازىن كەمە قاتىناسىنا اشۋدى تالاپ ەتكەن. ايتپەسە يراننىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا سوققى جاسالاتىنىن ەسكەرتكەن.
ءوز كەزەگىندە يران ورمۋز بۇعازىن تولىق جابۋى مۇمكىن ەكەنىن، سونداي-اق يزرايلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جانە IT ينفراقۇرىلىمىنا، ا ق ش بازالارى ورنالاسقان ايماقتارداعى ەلەكتر ستانسيالارىنا سوققى جاسالۋى ىقتيمال ەكەنىن مالىمدەگەن.