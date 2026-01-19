ترامپتىڭ وبليگاتسيالىق پورتفەلىنە قانداي كومپانيالار كىرەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 2025-جىلدىڭ سوڭىندا شامامەن 100 ميلليون دوللارعا مۋنيتسيپالدىق جانە كورپوراتيۆتىك وبليگاتسيالار ساتىپ الدى.
ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ەتيكا جونىندەگى باسقارماسى جاريالاعان قارجىلىق اقپاراتقا سايكەس، پرەزيدەنتتىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفوليوسى قاراشا ايىنىڭ ورتاسى مەن جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭى ارالىعىندا Netflix جانە Warner Bros .Discovery شىعارعان وبليگاتسيالاردى قوسا العاندا، ونداعان قارىز قۇرالدارىن قامتيتىنداي ەتىپ كەڭەيدى. ونىڭ وسى مەديا كومپانيالاردىڭ وبليگاتسيالارىنا سالعان ينۆەستيتسيالارىنىڭ جالپى قۇنى 2 ميلليون دوللارعا دەيىن باعالانادى.
ونىڭ ينۆەستيتسيالارىنىڭ نەگىزگى بولىگى ا ق ش شتاتتارى، قالالارى، مەكتەپ اۋداندارى، كوممۋنالدىق قىزمەتتەر جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرى شىعارعان مۋنيتسيپالدىق وبليگاتسيالارعا تيەسىلى. ەسەپتە سونداي-اق Boeing ،Occidental Petroleum جانە General Motors سياقتى كومپانيالاردان كورپوراتيۆتىك وبليگاتسيالاردى ساتىپ الۋ تۋرالى دا ايتىلدى.
جەكە ترانزاكسيالار قۇنى 50 مىڭ دوللاردان 5 ميلليون دوللارعا دەيىن.
ەسەپتە پرەزيدەنتتىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىن تاۋەلسىز قارجى ينستيتۋتتارى باسقاراتىنى، ياعني شەشىمدەر پرەزيدەنتتىڭ تىكەلەي قاتىسۋىنسىز قابىلداناتىنى ايتىلعان. پورتفەل ءۇشىنشى تاراپ مەنەدجەرلەرىنىڭ تولىق باقىلاۋىندا.
بۇعان دەيىن كاليفورنياداعى بايلارعا سالىناتىن سالىق ميللياردەرلەردىڭ شتاتتان كەتۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدىك.