ترامپتىڭ سوزىنە قاتىستى داۋدان كەيىن BBC باس ديرەكتورى قىزمەتىنەن كەتەدى
استانا. KAZINFORM - بريتانيالىق تاراتۋ كورپوراتسياسىنىڭ (BBC) باس ديرەكتورى تيم دەيۆي جانە BBC News جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ باسشىسى دەبورا تەرنەسس BBC Panorama باعدارلاماسىندا دونالد ترامپتىڭ ءسوزى بۇرمالانىپ وڭدەلگەننەن كەيىن تۋعان داۋدىڭ سالدارىنان قىزمەتىنەن كەتپەك. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
«BBC ءمىنسىز ەمەس، ءبىز ءارقاشان اشىق، ترانسپارەنتتى جانە ەسەپ بەرۋگە مىندەتتىمىز. بۇل جالعىز سەبەپ ەمەس، ءبىراق BBC News توڭىرەگىندەگى قازىرگى داۋ مەنىڭ شەشىمىمە اسەر ەتتى. جالپى BBC جاقسى جۇمىس ىستەيدى، ءبىراق كەيدە قاتەلىكتەر بولدى جانە باس ديرەكتور رەتىندە سوڭعى جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىما الۋىم كەرەك»، دەلىنگەن دەيۆي حاتىنا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ول ديرەكتورلار كەڭەسىمەن قىزمەتتەن كەتۋ مەرزىمىن كەلىسىپ جاتىر، جاڭا باسشىلىققا وكىلەتتىكتەردى بىرتىندەپ تاپسىرۋ كەلەسى ايلاردا ىسكە اسادى.
«پرەزيدەنت ترامپ تۋرالى Panorama باعدارلاماسىنا بايلانىستى جالعاسىپ جاتقان شۋلى پىكىر-تالاس BBC-گە زيان كەلتىرۋ دەڭگەيىنە جەتتى، - دەدى دەبورا تەرنەسس. - قاتەلىكتەر بولدى، ءبىراق مەن ناقتى ايتقىم كەلەدى: BBC News-كە ۇيىم رەتىندە تاعىلعان سوڭعى ايىپتاۋلار - جالعان. جاۋاپكەرشىلىك مەندە»، دەپ جازدى ول.
تەرنەسس سەنبى كۇنى تيم دەيۆيعا قىزمەتىنەن كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەنىن حابارلادى.
BBC باس ديرەكتورى تيم دەيۆي بۇل قىزمەتكە 2020 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە تاعايىندالعان. بۇعان دەيىن ول جەتى جىل بويى كورپوراتسيانىڭ كوممەرتسيالىق بولىمشەسى BBC Studios-تى باسقاردى. جالپى BBC-دە 20 جىل جۇمىس ىستەگەن.
ال BBC News جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ باسشىسى دەبورا تەرنەسس وسى ۇجىمعا 2022 -جىلدان بەرى باسشىلىق ەتىپ كەلگەن.
