ترامپتىڭ ەكس-كەڭەسشىسى قۇپيا اقپاراتتى جاريالاۋ ىسىنە قاتىستى كىناسىن مويىندامادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىسى دجون بولتون قۇپيا اقپاراتتىڭ جاريالانۋىنا قاتىستى قوزعالعان ءىس بويىنشا وزىنە تاعىلعان بارلىق 18 ايىپتى جوققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى DW.
17-قازاندا مەريلەند شتاتىنىڭ گرينبەلت قالاسىنداعى سوتتا وتكەن العاشقى تىڭداۋدا بولتون كىناسىز ەكەنىن مالىمدەدى. سوت وتىرىسىنا قاتىسقاننان كەيىن ول ەشقايدا كەتپەۋ تۋرالى قولحاتپەن بوساتىلدى. كەلەسى تىڭداۋ 21 -قاراشاعا بەلگىلەنگەن.
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، بولتون مەملەكەتتىك جانە شەتەلدىك شەنەۋنىكتەرمەن كەزدەسۋلەر كەزىندە جازىلعان قۇپيا جازبالاردى جەكە ەلەكتروندىق پوشتاسى مەن مەسسەندجەرلەرى ارقىلى ايەلى مەن قىزىنا جىبەرىپ وتىرعان. بۇل حاتتاردا ا ق ش ارمياسىنىڭ الداعى وپەراتسيالارى، شەتەل كوشباسشىلارى جانە سىرتقى ساياساتقا قاتىستى دەرەكتەر بولعان.
ف ب ر 2025 -جىلعى 22-تامىزدا بولتوننىڭ ءۇيى مەن كەڭسەسىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىپ، قۇپيا قۇجاتتاردى تاپقان. ولاردىڭ قاتارىندا جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋى، ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ- داعى وكىلدىگى جانە ستراتەگيالىق بايلانىستارعا قاتىستى ماتەريالدار بولعان.
16-قازاندا ۇلكەن قازىلار القاسى وعان سەگىز ەپيزود بويىنشا قۇپيا اقپاراتتى ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرۋ جانە ون ەپيزود بويىنشا مۇنداي دەرەكتەردى زاڭسىز ساقتاۋ ايىبىن تاققان. ءاربىر باپ بويىنشا ەڭ جوعارعى جازا - 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ.
دجون بولتون بۇل ءىستى ءوزىنىڭ «The Room Where It Happened: A White House Memoir، 2020» اتتى كىتابىنىڭ جاريالانۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋ ارەكەتتەرىنىڭ جالعاسى دەپ ەسەپتەيدى. ول اتالعان كىتاپتا دونالد ترامپتىڭ ارەكەتتەرىن قاتاڭ سىنعا العان.
بولتوننىڭ ايتۋىنشا، ادىلەت مينيسترلىگى كىتاپتا قۇپيا اقپارات بار دەگەن سىلتاۋمەن ونىڭ جاريالانۋىن توقتاتۋعا تىرىسقان. الايدا اۆتور قولجازبانى الدىن الا ارنايى قىزمەتتەرگە تەكسەرتىپ، ەسكەرتۋلەردىڭ ءبارىن تۇزەتكەنىن ايتادى.
كىتاپ جارىق كورگەن سوڭ دونالد ترامپ بۇرىنعى كەڭەسشىسىن «زاڭسىز قۇپيا اقپارات تاراتتى» دەپ ايىپتاپ، ونى «تۇرمەگە قامالۋعا ءتيىس ادام» دەپ اتاعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، ترامپتىڭ بۇرىنعى كەڭەسشىسى دجون بولتون قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.