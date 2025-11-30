ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارى فلوريدا مەن پاريجدە تالقىلانادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فلوريدادا ا ق ش پەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارىنىڭ كەزدەسۋى وتەدى. سونان سوڭ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي فرانسياعا بارادى، دەپ حابارلايدى BBC.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو مەن دونالد ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف فلوريدادا ۋكراينا دەلەگاتسياسىمەن كەزدەسەدى. وعان ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەر دە قاتىسادى.
سونداي-اق ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي الداعى دۇيسەنبىدە پاريجگە بارادى. بۇل ساپار تۋرالى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى رۇستەم ۋمەروۆ باستاعان ۋكراينا دەلەگاتسياسىنىڭ ا ق ش- قا بارعانى كەزىندە جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ۆلاديمير زەلەنسكيدى فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون قابىلداپ، «جەنيەۆا كەلىسسوزدەرىنىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا ءادىل جانە بەرىك بەيبىتشىلىكتىڭ جاعدايى مەن شارتتارىن» تالقىلايدى.
جوسپار بويىنشا امەريكالىق وكىلدەر ماسكەۋگە كەلەسى اپتانىڭ سوڭىندا بارادى.
ايتا كەتەيىك، ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بارلىق 28 تارماعى جاريالاندى.
بۇعان دەيىن ەردوعان ىستانبۇلدا رەسەي مەن ۋكراينا كەلىسسوزىن قايتا باستاۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى تۇركيا پرەزيدەنتى انكارادا ۋكراينالىق ارىپتەسى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
وتكەن اپتادا شۆەيتساريادا ۋكراينا بويىنشا كەلىسسوز اياقتالدى. جەنيەۆادا وتكەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو ۋكراينا شەنەۋنىكتەرىمەن سوعىستى توقتاتۋ جوسپارىن تالقىلاۋدا «ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋشىلىك» بولعانىن مالىمدەدى.