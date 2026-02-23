ترامپتىڭ شوتتارى نەگە جابىلدى - سوت پروتسەسى باستالدى
استانا. قازاقپارات - JPMorgan Chase بانكى العاش رەت 2021-جىلعى 6-قاڭتارداعى كاپيتولي ماڭىنداعى وقيعادان كەيىن دونالد ترامپ پەن ونىڭ كومپانيالارىنىڭ بانك شوتتارىن جاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
بانك اتالعان اقپاراتتى پرەزيدەنتتىڭ JPMorgan جانە ونىڭ باس ديرەكتورى دجەيمي دايمونعا قارسى بەرگەن سوت تالاپ-ارىزى اياسىندا راستادى. وسىلايشا، پرەزيدەنت پەن ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى بانكى اراسىنداعى «بانكتىك جۇيەدەن اجىراتۋ» دەپ اتالاتىن داۋعا بايلانىستى سوت تارتىسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالدى.
بۇعان دەيىن ترامپ JPMorgan-عا قارسى تالاپ-ارىزدى فلوريدا شتاتىنداعى سوتقا بەرگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ نەگىزگى رەزيدەنسياسى وسى شتاتتا ورنالاسقان. وسى اپتادا ۇسىنىلعان قۇجاتتار JPMorgan Chase- ءتىڭ ءىستى شتاتتىق سوتتان نيۋ-يورك قالاسىنداعى فەدەرالدىق سوتقا كوشىرۋ ارەكەتتەرىنىڭ ءبىر سانالادى.
اتاپ ايتقاندا، وسىعان دەيىن بانك شوتتارى نيۋ-يوركتە اشىلعان ەدى جانە ترامپ سوڭعى ۋاقىتقا دەيىن ءوزىنىڭ ىسكەرلىك وپەراتسيالارىنىڭ باسىم بولىگىن سول جەردە جۇرگىزگەن.
ترامپتىڭ ادۆوكاتتارى جاساعان مالىمدەمەگە قاراعاندا، JPMorgan پرەزيدەنت پەن ونىڭ كومپانيالارىن رەپۋتاتسيالىق «قارا تىزىمگە» ەنگىزدى. وسى ءتىزىمدى بانك پەن باسقا دا قارجى ينستيتۋتتارى قىزمەت كورسەتۋدەن باس تارتۋ ءۇشىن پايدالانادى.
ءوز كەزەگىندە JPMorgan ترامپتىڭ تالاپ-ارىزىنداعى تالاپتار نەگىزسىز ءارى قۇقىقتىق تۇرعىدان دالەلسىز دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.
بۇل - ترامپتىڭ ءىرى بانككە قارسى بەرگەن العاشقى سوت ءىسى ەمەس. 2025-جىلعى ناۋرىزدا Trump Organization ءدال وسىنداي سەبەپتەرمەن نەسيە كارتالارىن شىعاراتىن الپاۋىت كومپانيا Capital One-عا قارسى سوتقا جۇگىنگەن بولاتىن. اتالعان ءىستى قاراۋ ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ترامپ JPMorgan Chase جانە ونىڭ باس ديرەكتورى دجەيمي دايمونعا قارسى 5 ميلليارد دوللار كولەمىندە تالاپ-ارىز تۇسىرگەنىن حابارلاعان ەدىك.
ەسكە سالساق، ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتتەرى باراك وباما، كىشى دجورج بۋش، بيلل كلينتون جانە دجيممي كارتەر 2021-جىلعى قاڭتاردا كاپيتوليگە جاسالعان شابۋىل مەن ا ق ش كونگرەسى عيماراتى الدىنداعى نارازىلىقتى ايىپتادى.