ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسى تۋرالى يدەياسىن قولداۋ قاجەت دەپ ويلايمىن
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەننەن كەيىن جۋرناليستەرگە ارنالعان بريفينگ بارىسىندا تاياۋ شىعىستا، سونىڭ ىشىندە پالەستينادا بەيبىتشىلىك ورناتۋ مۇمكىندىگى ءالى دە بار ەكەنىنە كامىل سەنەتىنىن ايتتى.
بريفينگ بارىسىندا Euronews تەلەارناسىنىڭ ءتىلشىسى بويان بركيچ «ءسىز قازاقستان حالىقارالىق ارەنادا ورتا دەرجاۆا رەتىندە تانىلعانىن ۇدايى ايتىپ كەلەسىز. ەلىڭىز پرەزيدەنت ترامپ قۇرعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە مۇشە بولدى. ءسىزدىڭ ويىڭىزشا، تاياۋ شىعىستاعى قازىرگى جاعداي بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قالاي اسەر ەتەدى؟ بۇل باستاما ومىرشەڭ دەي الاسىز با؟ دونالد ترامپتىڭ جوباسىن قولداۋ جونىندەگى شەشىمگە قالاي كەلدىڭىز؟» دەگەن ساۋال قويدى.
- ەڭ الدىمەن، امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇرمەتىم ەرەكشە ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ونىڭ اقىل-پاراساتقا نەگىزدەلگەن ستراتەگياسى وتە دۇرىس، قۇپتاۋعا لايىق.
بەيبىتشىلىك كەڭەسى تۋرالى باستامانىڭ يدەياسى، حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى كۇردەلى ماسەلەلەردى شەشۋدەگى جاڭاشىل تاسىلدەرى كوڭىلدەن شىقتى. مۇندا اۋەلى ءداستۇرلى ديپلوماتيا مەن ءىرى بيزنەستىڭ مۇمكىندىكتەرى ۇشتاسادى. بۇل قاراپايىم حالىققا، سونىڭ ىشىندە گازا سەكتورىنىڭ تۇرعىندارىنا ناقتى پايداسىن تيگىزەدى. الەم حالقى بىتپەيتىن كونفەرەنتسيالاردان جالىقتى. اتالعان جيىنداردا قابىلداناتىن ىزگى نيەتتى قارارلاردى ازداعان ادام عانا وقيدى. سول سەبەپتى بۇل يدەيانى قولداۋ قاجەت دەپ ويلايمىن. ويتكەنى تىڭ شەشىمدەر ۇسىنادى. پرەزيدەنت ترامپ مىقتى تۇلعا رەتىندە اسەر قالدىرادى. ول — باتىل كوشباسشى. تاياۋ شىعىستا، سونىڭ ىشىندە پالەستينادا بەيبىتشىلىك ورناتۋ مۇمكىندىگى ءالى دە بار ەكەنىنە كامىل سەنەمىن. بۇل باستاما باياندى بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ كەز كەلگەن قاقتىعىستى ديپلوماتيالىق جولمەن شەشۋدى جاقتايتىنىن ايتقان ەدى.