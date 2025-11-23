ترامپتىڭ بايلىعى قىركۇيەك ايىنان بەرى 1,1 ميلليارد دوللارعا ازايعان
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بايلىعى 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن بەرى 1,1 ميلليارد دوللارعا ازايىپ، قازىر ونىڭ قورى 6,2 ميلليارد دوللار بولدى، دەپ حابارلايدى Report.
Forbes جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، شىعىن قىركۇيەكتە شامامەن 17 ا ق ش دوللارىنا ساۋدالانعان Trump Media Technology Group اكسيالارىنىڭ باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى بولدى. قازىرگى ۋاقىتتا كومپانيانىڭ ءبىر اكسياسىن 10,30 دوللارعا ساتىپ الۋعا بولادى.
امەريكالىق كوشباسشى Forbes ميللياردەرلەر تىزىمىندە 595-ورىندا تۇر. جۋرنال قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا ترامپتىڭ بايلىعى 7,3 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، ونى الەمدەگى ەڭ باي ادامدار تىزىمىندە 201-ورىنعا ورنالاستى، دەپ حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مامىر ايىندا Forbes تىزىمىنە ەنگەن قازاقستانداعى ەڭ اۋقاتتى ادامدار رەيتينگى جاڭاردى.
جۋرنال 2025 -جىلعى الەمنىڭ ەڭ باي ادامدار تىزىمىنە 7 قازاقستاندىق كاسىپكەردى ەنگىزدى.